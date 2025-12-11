Calleri, André Silva e Ryan: quando o trio volta a jogar pelo São Paulo?
Tricolor viveu drama com trio de jogadores
A temporada do São Paulo foi complicada no que diz respeito ao departamento médico. Com boletins de saúde sempre cheios, o Tricolor viveu uma situação que raramente acontece no futebol: três jogadores da mesma posição com lesões parecidas.
Jonathan Calleri e Ryan Francisco sofreram rupturas no ligamento cruzado anterior do joelho e passaram por cirurgia. André Silva também sofreu uma lesão ligamentar no joelho, mas por opção, quis seguir um tratamento conservador. Com a temporada no final, o Lance! explica quais devem ser os prazos pensando em 2026.
Jonathan Calleri
O camisa 9 foi uma das baixas mais marcantes do ano tricolor. Há pouco mais de sete meses, o atacante foi submetido a uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e concluiu a fase de fisioterapia. Desde o final desta temporada, Calleri estava treinando normalmente com o elenco e não era mais tratado como membro do departamento médico.
Jonathan Calleri teve participação relevante no São Paulo durante o Brasileirão 2025, apesar de um ano marcado por desafios físicos. O atacante disputou 18 jogos, sendo titular em 14, e marcou três gols, além de fornecer quatro assistências. Só não voltou a entrar em campo no fim da temporada porque o clube entendeu que não havia necessidade de expor sem um preparo menor. Porém, o Lance! ouviu de fontes que "se fosse disputar alguma decisão, ele mesmo iria querer jogar".
André Silva
Em agosto, André Silva sofreu uma lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Em tratamento no Reffis, a conduta de tratamento foi discutida. Existia a chance do atleta ser submetido a cirurgia, mas um tratamento mais conservador foi escolhido. No mais, perdeu o restante da temporada.
O Lance! ouviu pessoas que alegaram que, no momento, existe uma expectativa que o atleta retorne em fevereiro, próximo ao fim do mês, mas que tudo depende de avaliações maiores.
Ryan Francisco
Ryan Francisco sofreu uma ruptura no LCA em julho deste ano. No final do mesmo mês, passou por cirurgia. Porém, o prazo para lesões assim é de, no mínimo, oito meses. Por conta disso, o retorno de Ryan deve demorar mais um pouco. A Cria de Cotia ainda não começou seu processo de transição física, que deve acontecer nos primeiros meses do ano.
