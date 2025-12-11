Calleri, André Silva e Ryan: quando o trio volta a jogar pelo São Paulo?

A temporada do São Paulo foi complicada no que diz respeito ao departamento médico. Com boletins de saúde sempre cheios, o Tricolor viveu uma situação que raramente acontece no futebol: três jogadores da mesma posição com lesões parecidas.

Jonathan Calleri e Ryan Francisco sofreram rupturas no ligamento cruzado anterior do joelho e passaram por cirurgia. André Silva também sofreu uma lesão ligamentar no joelho, mas por opção, quis seguir um tratamento conservador. Com a temporada no final, o Lance! explica quais devem ser os prazos pensando em 2026.

Jonathan Calleri

O camisa 9 foi uma das baixas mais marcantes do ano tricolor. Há pouco mais de sete meses, o atacante foi submetido a uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e concluiu a fase de fisioterapia. Desde o final desta temporada, Calleri estava treinando normalmente com o elenco e não era mais tratado como membro do departamento médico.

Jonathan Calleri teve participação relevante no São Paulo durante o Brasileirão 2025, apesar de um ano marcado por desafios físicos. O atacante disputou 18 jogos, sendo titular em 14, e marcou três gols, além de fornecer quatro assistências. Só não voltou a entrar em campo no fim da temporada porque o clube entendeu que não havia necessidade de expor sem um preparo menor. Porém, o Lance! ouviu de fontes que "se fosse disputar alguma decisão, ele mesmo iria querer jogar".

(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

André Silva

Em agosto, André Silva sofreu uma lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Em tratamento no Reffis, a conduta de tratamento foi discutida. Existia a chance do atleta ser submetido a cirurgia, mas um tratamento mais conservador foi escolhido. No mais, perdeu o restante da temporada.

O Lance! ouviu pessoas que alegaram que, no momento, existe uma expectativa que o atleta retorne em fevereiro, próximo ao fim do mês, mas que tudo depende de avaliações maiores.

(Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC)

Ryan Francisco

Ryan Francisco sofreu uma ruptura no LCA em julho deste ano. No final do mesmo mês, passou por cirurgia. Porém, o prazo para lesões assim é de, no mínimo, oito meses. Por conta disso, o retorno de Ryan deve demorar mais um pouco. A Cria de Cotia ainda não começou seu processo de transição física, que deve acontecer nos primeiros meses do ano.