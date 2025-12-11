Ceará e Fortaleza voltarão a se encontrar na Série B após 17 anos

Com erros diferentes ao longo do ano, os rivais Ceará e Fortaleza foram rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Assim, os clubes voltarão a duelar na Segunda Divisão após 17 anos.

O Clássico-Rei não acontece na Série B desde 2009. Naquela edição, os times empataram em 0 a 0 e, depois, o Alvinegro venceu por 1 a 0. O gol de tal vitória foi marcado pelo atacante Mota.

As equipes acumularam uma sequência de três anos na competição, duelando desde 2007. No encerramento da temporada, o Ceará subiu como o terceiro colocado (68 pontos) e o Fortaleza foi rebaixado na 18ª posição (38 pontos).

O Vovô ficou na Série A em 2010 e 2011, conquistando a sua primeira vaga em uma Copa Sul-Americana no período. O Tricolor, por outro lado, amargou anos difíceis na Série C até o acesso em 2017.

A dupla tentará um retorno à elite do futebol brasileiro em 2026. Juventude e Sport também foram rebaixados, enquanto que Coritiba, Athletico-PR, Chapecoense e Remo subiram.

FCF cita Ceará e Fortaleza em nota

A Federação Cearense de Futebol (FCF) emitiu uma nota a respeito dos rebaixamentos de Ceará e Fortaleza para a Série B do Campeonato Brasileiro. Os clubes caíram após as derrotas no último domingo (7), valendo pela última rodada.

Na nota, a federação prestou a sua solidariedade aos clubes, torcedores e atletas. O Fortaleza estava na Série A desde 2019 e o Ceará tinha acabado de retornar à elite do futebol brasileiro.