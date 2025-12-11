Ceará volta a buscar treinador após mais de um ano

O Ceará anunciou, na noite da última quarta-feira (10), a saída do técnico Léo Condé. O rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro representou o fim da linha e, com isso, o clube voltará a buscar um novo treinador após mais de um ano.

Condé chegou no Alvinegro em junho de 2024, tendo a missão de obter o acesso à Série A. O time engatou boa sequência sob seu comando e alcançou o feito na última rodada da competição. Assim, seu contrato foi renovado até o fim de 2025.

Com um título estadual e duas eliminações nas Copas, o grande objetivo do Ceará no ano era permanecer na Primeira Divisão. Após a derrota para o Palmeiras e o consequente rebaixamento, as partes chegaram em um acordo pela saída. Como o vínculo era válido até o encerramento desta temporada, não houve demissão.

A passagem de Léo Condé no Ceará durou 83 jogos. Foram 37 vitórias, 17 empates e 29 derrotas, com 103 gols marcados e 78 sofridos.

O clube já busca um novo técnico, que terá a missão de comandar o Vovô no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e na Série B.

Ceará descumpre duas metas de 2025

Com o rebaixamento, o Ceará descumpriu a última meta esportiva que restava para a temporada 2025. Anteriormente, os objetivos foram alcançados em duas das outras três.

Nas metas, anunciadas no fim do ano passado, a previsão era de título no Campeonato Cearense. Tal fato se concretizou, visto que a equipe superou o rival Fortaleza na decisão e ficou com o bicampeonato.