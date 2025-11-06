O Coritiba tem três retornos e um desfalque para o próximo jogo da Série B. O Coxa visita o Paysandu no domingo (9), às 20h30 (de Brasília), na Curuzu, pela 36ª rodada, em partida que pode garantir o acesso com antecedência.

O zagueiro Maicon, o volante Sebastián Gómez e o centroavante Dellatorre retornam de suspensão após ficarem de fora diante do CRB. O primeiro foi expulso contra o Volta Redonda, enquanto a dupla levou o terceiro cartão amarelo.

O defensor e o meio-campista entram naturalmente no time titular nas vagas de Rodrigo Moledo e Filipe Machado, respectivamente. Já o atacante disputa vaga com Gustavo Coutinho.

Por outro lado, o sistema ofensivo tem uma baixa relevante. Lucas Ronier, um dos destaques alviverdes na Segundona com quatro gols em 27 jogos, está suspenso por três amarelos. O atacante Clayson e o meio-campista Vini Paulista são os mais cotados para entrar.

Quem também está de fora é o centroavante Rodrigo Rodrigues, que rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho, em treino na segunda-feira (3), no CT da Graciosa. Ele só volta a ficar à disposição no segundo semestre de 2026.

Provável escalação do Coritiba contra o Paysandu

Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo (Zeca); Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Iury Castilho, Clayson (Vini Paulista) e Dellatorre (Gustavo Coutinho)

Coritiba na Série B

O Coritiba é o líder da Série B, com 61 pontos, cinco pontos a mais que o Novorizontino, quinto colocado. O time alviverde pode garantir o acesso com uma vitória em Belém e se Athletico ou Criciúma não vencer Volta Redonda e Atlético-GO, respectivamente, em casa.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coxa tem 99,27% de chance de acesso e 70,2% de ser campeão.

Paysandu x Coritiba: domingo (9), às 20h30, Curuzu

Coritiba x Athletic-MG: sábado (15), às 16h30, Couto Pereira

Amazonas x Coritiba: domingo (23), às 16h30, Carlos Zamith