Escalação: Coritiba aguarda retorno de Josué e mexe no ataque contra América-MG

O Coritiba aguarda a recuperação do meia Josué para encarar o América-MG no domingo (21), às 16h (de Brasília), na Arena Independência, pela 27ª rodada da Série B. Por outro lado, o técnico Mozart tem três baixas, sendo um titular no ataque.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Josué ficou fora do empate em 0 a 0 com o Goiás por conta de lesão muscular na coxa esquerda, sofrida no primeiro tempo contra a Ferroviária-SP. O departamento médico avaliou que a contusão é leve, mas que era melhor não utilizá-lo para evitar o risco de piorar as dores.

A expectativa é que meia português esteja à disposição diante do Coelho no final de semana. Além dele, o treinador alviverde também aguarda os retornos do zagueiro/lateral Bruno Melo, em recuperação de uma lesão muscular na coxa, e do atacante Everaldo, que trata de uma entorse no tornozelo.

continua após a publicidade

A dupla está em fase final de transição e, com a semana livre, deve estar apta para ser relacionada. Já o lateral-direito Alex Silva segue em tratamento de uma lesão muscular na coxa direita e só deve voltar em outubro.

Clayson é desfalque do Coritiba contra o América-MG. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Briga generalizada e expulsões em Coritiba x Goiás

O técnico Mozart, contudo, já sabe de três ausências no elenco para o jogo em Belo Horizonte. O goleiro Pedro Rangel, o volante Filipe Machado e o atacante Clayson foram expulsos na confusão com os atletas do Goiás após o fim da partida.

continua após a publicidade

Do trio, apenas Clayson tem sido titular. Iury Castilho é o mais cotado para substituí-lo. Filipe Machado era titular absoluto no meio-campo, mas perdeu a posição nos últimos dois jogos. Por fim, Pedro Rangel é reserva de Pedro Morisco, um dos destaques alviverde.

➡️ Veja mais notícias do Coritiba

Coritiba na Série B

O Coxa é o atual líder da Série B, com 47 pontos, dois pontos acima do Goiás. A diferença para o Goiás, primeiro time fora do G-4, é de oito pontos.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coritiba tem 89,9% de chance de acesso e 40,5% de ser campeão. Faltam 12 rodadas.