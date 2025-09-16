Escalação: Coritiba aguarda retorno de Josué e mexe no ataque contra América-MG
Coxa teve três expulsos contra o Goiás, na última rodada
O Coritiba aguarda a recuperação do meia Josué para encarar o América-MG no domingo (21), às 16h (de Brasília), na Arena Independência, pela 27ª rodada da Série B. Por outro lado, o técnico Mozart tem três baixas, sendo um titular no ataque.
Josué ficou fora do empate em 0 a 0 com o Goiás por conta de lesão muscular na coxa esquerda, sofrida no primeiro tempo contra a Ferroviária-SP. O departamento médico avaliou que a contusão é leve, mas que era melhor não utilizá-lo para evitar o risco de piorar as dores.
A expectativa é que meia português esteja à disposição diante do Coelho no final de semana. Além dele, o treinador alviverde também aguarda os retornos do zagueiro/lateral Bruno Melo, em recuperação de uma lesão muscular na coxa, e do atacante Everaldo, que trata de uma entorse no tornozelo.
A dupla está em fase final de transição e, com a semana livre, deve estar apta para ser relacionada. Já o lateral-direito Alex Silva segue em tratamento de uma lesão muscular na coxa direita e só deve voltar em outubro.
Briga generalizada e expulsões em Coritiba x Goiás
O técnico Mozart, contudo, já sabe de três ausências no elenco para o jogo em Belo Horizonte. O goleiro Pedro Rangel, o volante Filipe Machado e o atacante Clayson foram expulsos na confusão com os atletas do Goiás após o fim da partida.
Do trio, apenas Clayson tem sido titular. Iury Castilho é o mais cotado para substituí-lo. Filipe Machado era titular absoluto no meio-campo, mas perdeu a posição nos últimos dois jogos. Por fim, Pedro Rangel é reserva de Pedro Morisco, um dos destaques alviverde.
➡️ Veja mais notícias do Coritiba
Coritiba na Série B
O Coxa é o atual líder da Série B, com 47 pontos, dois pontos acima do Goiás. A diferença para o Goiás, primeiro time fora do G-4, é de oito pontos.
De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coritiba tem 89,9% de chance de acesso e 40,5% de ser campeão. Faltam 12 rodadas.
- América-MG x Coritiba: domingo (21), às 16h, Arena Independência
- Coritiba x Criciúma: quinta (25), às 19h, Couto Pereira
- Avaí x Coritiba: segunda (29), às 21h30, Ressacada
