Fluminense: bastidores da saída de Thiago Santos

Thiago Santos não fica no Fluminense para 2026. O jogador tinha contrato com o clube até o fim da próxima temporada, mas recebeu uma oferta de vínculo mais longo com o Coritiba. O Coxa é o atual campeão do Brasileirão Série B e estará na Série A no ano que vem. O jogador era destaque em índices medidos pela comissão técnica ao lado de Thiago Silva e foi um pedido de Zubeldía para a próxima temporada.

continua após a publicidade

➡️Fluminense faz proposta ao Zenit pelo retorno do zagueiro Nino

O zagueiro tinha contrato com o Fluminense até o fim de 2026, mas foi informado que não teria o vínculo renovado após essa data. O jogador apresentou uma proposta de mais tempo de contrato oferecido pelo Coritiba ao Flu, que optou por não cobrir a proposta.

Zubeldía disse à diretoria que gosta do jogador e pediu para que ele seguisse no clube para 2026. A decisão não foi uma exigência. O Lance! apurou que uma possível exigência de qualquer jogador que seja não faz o perfil do técnico. A diretoria e a comissão do argentino trabalham em conjunto para a temporada que vem. Zubeldía fechou o ano em alta com a cúpula que comanda o futebol Tricolor pelos resultados apresentados, pelo dia a dia no clube e pela filosofia de trabalho.

continua após a publicidade

Thiago Santos, ao lado de Thiago Silva, era destaque em índices físicos nos treinamentos. O jogador era um dos alicerces do grupo e seria utilizado como zagueiro por Zubeldía caso seguisse no Fluminense.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Thiago Santos no Fluminense

Thiago Santos chegou no Fluminense em 2023 e foi campeão da Libertadores com o time. O zagueiro ainda tinha participação discreta no elenco nessa campanha. No ano seguinte, o jogador foi titular no título da Recopa, contra a LDU. O melhor momento no time até o momento foi no mesmo ano, quando formou dupla com Thiago Silva.

continua após a publicidade

Fim da temporada

Com a eliminação para o Vasco, o Fluminense encerra sua temporada de 2025. O Tricolor foi finalista do Campeonato Carioca, ficou na quinta colocação do Brasileirão, semi-finalista do Mundial de Clubes, parou nas quartas da Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil.