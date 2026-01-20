menu hamburguer
Futebol Nacional

Coritiba empresta zagueiro para time da Série B

Guilherme Aquino acerta com o Avaí

Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 20/01/2026
19:08
imagem cameraGuilherme Aquino estreou no Coritiba em 2025. Foto: JP Pacheco/Coritiba
O Coritiba acertou o empréstimo do zagueiro Guilherme Aquino para o Avaí nesta terça-feira (20). O jogador de 22 anos não estava nos planos do técnico Fernando Seabra.

Guilherme Aquino tinha contrato com o Coxa até o final de 2027 e ampliou o contrato para junho de 2028. O defensor fica no Leão da Ilha até o final da Série B.

O nome do atleta já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, com a camisa do novo clube. Assim, o zagueiro fica à disposição do treinador Cauan de Almeida a partir desta semana.

Guilherme Aquino no Coritiba

Criado no CT da Graciosa, Guilherme Aquino chegou ao Coritiba no Sub-15, em 2019. Ele estreou no time profissional no ano passado.

Ao todo, o zagueiro tem um gol em 12 partidas pelo Coxa. Ele fez 10 jogos em 2025 e outros dois nesta temporada.

Na posição, o time alviverde conta com Maicon, Jacy, Thiago Santos, Tiago Cóser e Rodrigo Moledo como opções. A outra alternativa é Bruno Melo, que tem atuado como lateral-esquerdo.

Reforços do Coritiba

O Coritiba já anunciou nove jogadores para a temporada: o zagueiro Thiago Santos, o lateral-direito Tinga, os volantes Willian Oliveira e Fernando Sobral, o meia Gustavo, e os atacantes Fabinho, Lavega, Pedro Rocha e Breno Lopes.

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

