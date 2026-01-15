O Coritiba anunciou a contratação do atacante Breno Lopes, ex-Palmeiras e que estava Fortaleza, nesta quinta-feira (15). O jogador de 29 anos é o nono reforço confirmado pelo Coxa para 2026.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Breno Lopes assinou em definitivo com o Coxa até o final de 2029. O Coritiba desembolsou R$ 15 milhões para tirá-lo do Leão do Pici, que divide o valor com o time palmeirense.

Assim, o atacante virou o mais investimento da história do clube. Anteriormente, o jogador mais caro era o meia Marcelino Moreno, comprado por 1,5 milhão de dólares (R$ 7,1 milhões, na cotação da época), em 2023.

continua após a publicidade

- Agora no Coritiba, Breno Lopes chega para somar experiência, intensidade e poder de decisão ao elenco nos próximos desafios que virão - escreveu o Coritiba, na apresentação.

Acertado desde o fim do ano passado, o novo reforço alviverde chegou na capital paranaense no sábado (10), já participa dos treinos no CT da Graciosa e fica à disposição do técnico Fernando Seabra para o final de janeiro. O time principal estreou na terça-feira (13), pela terceira rodada do Campeonato Paranaense, enquanto uma equipe Sub-20 jogou os dois jogos iniciais.

continua após a publicidade

No Coxa, Breno Lopes disputará posição com Lucas Ronier, Fabinho, Lavega e Pedro Rocha. Outros atacantes, como Clayson e Iury Castilho, devem ser emprestados.

➡️ Veja mais notícias do Coritiba

Carreira de Breno Lopes, novo reforço do Coritiba

Breno Lopes marca gol do título do Palmeiras na Libertadores 2020. Foto: Jorge Rodrigues/Agif/Gazeta Press

Criado e revelado pelo Joinville, Breno Lopes estreou profissionalmente em 2016. Depois, passou por Juventus de Jaraguá-SC e Juventude, onde passou por empréstimos ao Figueirense e Athletico.

No time gaúcho, o atacante se destacou em 2020, com 11 gols e duas assistências em 27 partidas. No mesmo ano, o Palmeiras investiu R$ 7,5 milhões pela contratação.

Pouco depois, ele viveu um dos momentos mais marcantes da carreira ao marcar o gol do título da Libertadores de 2020 contra o Santos, no Maracanã. Pelo Verdão, foram 25 gols e seis assistências em 167 partidas, além de dois títulos da Libertadores, dois do Brasileirão, duas Recopas Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil e três estaduais.

Em 2024, o Fortaleza pagou R$ 15 milhões por 50% dos direitos econômicos do atacante. Em dois anos, Breno Lopes fez 15 gols e 10 passes decisivos em 89 jogos - o Leão do Pici caiu para a Série B em 2025.

Reforços do Coritiba

O Coritiba já anunciou nove jogadores para 2026: o zagueiro Thiago Santos, o lateral-direito Tinga, os volantes Willian Oliveira e Fernando Sobral, o meia Gustavo, e os atacantes Fabinho, Lavega, Pedro Rocha e Breno Lopes.