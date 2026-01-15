menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Coritiba anuncia atacante ex-Palmeiras como maior contratação da história

Breno Lopes assina por quatro temporadas com o Coxa

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 15/01/2026
19:07
Breno Lopes Coritiba
imagem cameraBreno Lopes é confirmado pelo Coritiba. Foto: Divulgação/Coritiba
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Coritiba anunciou a contratação do atacante Breno Lopes, ex-Palmeiras e que estava Fortaleza, nesta quinta-feira (15). O jogador de 29 anos é o nono reforço confirmado pelo Coxa para 2026.

Breno Lopes assinou em definitivo com o Coxa até o final de 2029. O Coritiba desembolsou R$ 15 milhões para tirá-lo do Leão do Pici, que divide o valor com o time palmeirense.

Assim, o atacante virou o mais investimento da história do clube. Anteriormente, o jogador mais caro era o meia Marcelino Moreno, comprado por 1,5 milhão de dólares (R$ 7,1 milhões, na cotação da época), em 2023.

- Agora no Coritiba, Breno Lopes chega para somar experiência, intensidade e poder de decisão ao elenco nos próximos desafios que virão - escreveu o Coritiba, na apresentação.

Acertado desde o fim do ano passado, o novo reforço alviverde chegou na capital paranaense no sábado (10), já participa dos treinos no CT da Graciosa e fica à disposição do técnico Fernando Seabra para o final de janeiro. O time principal estreou na terça-feira (13), pela terceira rodada do Campeonato Paranaense, enquanto uma equipe Sub-20 jogou os dois jogos iniciais.

No Coxa, Breno Lopes disputará posição com Lucas Ronier, Fabinho, Lavega e Pedro Rocha. Outros atacantes, como Clayson e Iury Castilho, devem ser emprestados.

Carreira de Breno Lopes, novo reforço do Coritiba

Breno Lopes Palmeiras Santos Libertadores 2020
Breno Lopes marca gol do título do Palmeiras na Libertadores 2020. Foto: Jorge Rodrigues/Agif/Gazeta Press

Criado e revelado pelo Joinville, Breno Lopes estreou profissionalmente em 2016. Depois, passou por Juventus de Jaraguá-SC e Juventude, onde passou por empréstimos ao Figueirense e Athletico.

No time gaúcho, o atacante se destacou em 2020, com 11 gols e duas assistências em 27 partidas. No mesmo ano, o Palmeiras investiu R$ 7,5 milhões pela contratação.

Pouco depois, ele viveu um dos momentos mais marcantes da carreira ao marcar o gol do título da Libertadores de 2020 contra o Santos, no Maracanã. Pelo Verdão, foram 25 gols e seis assistências em 167 partidas, além de dois títulos da Libertadores, dois do Brasileirão, duas Recopas Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil e três estaduais.

Em 2024, o Fortaleza pagou R$ 15 milhões por 50% dos direitos econômicos do atacante. Em dois anos, Breno Lopes fez 15 gols e 10 passes decisivos em 89 jogos - o Leão do Pici caiu para a Série B em 2025.

Reforços do Coritiba

O Coritiba já anunciou nove jogadores para 2026: o zagueiro Thiago Santos, o lateral-direito Tinga, os volantes Willian Oliveira e Fernando Sobral, o meia Gustavo, e os atacantes Fabinho, Lavega, Pedro Rocha e Breno Lopes.

