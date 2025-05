Coritiba reclama e cobra Atlético-MG por pagamento de Natanael

O CEO do Coritiba, Lucas de Paula, reclamou que o Atlético-MG ainda não pagou a primeira parcela da compra do lateral-direito Natanael. O atleta foi negociado em janeiro deste ano por R$ 9 milhões e assinou contrato até dezembro de 2028.

O dirigente alviverde não citou o nome do Galo, mas é o clube mineiro quem atrasou o vencimento inicial de março. O Atlético-MG parcelou o pagamento em cinco vezes.

- Tive uma reunião com o Athletico para trocarmos melhores práticas e, por coincidência, foi um dia depois do áudio vazado do presidente Petraglia. Ele não participou da reunião, mas falei dessa reunião, porque também temos recebíveis de alguns clubes, algumas outras SAFs que continuam contratando jogadores que vão receber R$ 2 milhões por mês, mas não estão honrando com seus compromissos. É só fazer o exercício (quando perguntado qual era o clube) - afirmou à rádio Transamérica.

Além de Natanael, outros clubes também não receberam do Atlético-MG por negociações recentes: Cuiabá (Deyverson, R$ 4,5 milhões) e Corinthians (Fausto Vera, R$ 22 milhões) em 2024, além do Botafogo (Júnior Santos, R$ 48 milhões) e do Athletico (Cuello, R$ 36 milhões) em 2025.

Ao todo, as compras desses cinco atletas somam R$ 119,5 milhões. O Timão e o Dourado já acionaram a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF, pela cobrança dos pagamentos atrasados.

De acordo com de Paula, o único caminho para tentar receber em um curto prazo é atráves do CNRD, já que o diálogo com o Atlético-MG não resolveu. O CEO do Coritiba, contudo, também criticou a regulação do órgão.

- Tem clube que não está honrando com seus compromissos, e o órgão regulador do futebol brasileiro está se eximindo de algumas culpas também. Aí eu admiro o presidente Petraglia de dar a cara a tapa. O Coritiba vai ser corajoso e, ao mesmo tempo, conta com a boa fé e com bom relacionamento de outros clubes, mas o Coritiba sempre vai manter a sua marca com transparência e, se tivermos algum tipo de problema, vamos ser os primeiros a levantar a mão para algum tipo de credor - finalizou.

Lucas de Paula, CEO do Coritiba, cobra o Atlético-MG pela venda de Natanael. Foto: Divulgação/Coritiba

Veja o investimento do Atlético-MG em 2025

Robert : R$ 3 milhões

: R$ 3 milhões Natanael : R$ 9 milhões

: R$ 9 milhões Ivan Roman : R$ 11,4 milhões

: R$ 11,4 milhões Cuello : R$ 36 milhões

: R$ 36 milhões Rony : R$ 38 milhões

: R$ 38 milhões Júnior Santos: R$ 48 milhões