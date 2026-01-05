menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Corinthians x Luverdense: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Equipes se enfrentam pela segunda rodada da competição

Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 05/01/2026
19:02
Corinthians x Luverdense (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraCorinthians x Luverdense (Foto: Arte/Lance!)
O Corinthians encara o Luverdense nesta terça-feira (6), às 19h30, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo, que terá transmissão da Cazé TV no Youtube, acontece em Jaú, no interior paulista.

Na estreia, diante do Trindade, o Timão encontrou dificuldades, mas conquistou a vitória por 1 a 0, com gol de Favela. O Luverdense, por sua vez, foi derrotado por 2 a 1 pelo XV de Jaú, que lidera o grupo neste momento pelo saldo de gols.

➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Para a sequência da competição, o clube alvinegro terá apenas um desfalque. O atacante Gui Bom, uma das promessas do Terrão, sofreu uma lesão durante um treino preparatório para a Copinha e foi cortado do restante do torneio.

Corinthians na Copinha

Maior campeão da Copinha, o Corinthians busca o 12º título. Na última temporada, bateu na trave, e ficou com o vice-campeonato após perder para o São Paulo na decisão.

O Timão é comandado por William Batista e conta com nomes conhecidos da Fiel entre os inscritos. Bahia, Jacaré e Thomas Lisboa, que treinaram com os profissionais no último ano, desceram para a base e vão disputar a competição.

Corinthians venceu o primeiro jogo da Copinha (Foto: Fernando Vieira Sa/Agência F8/Gazeta Press)
Corinthians venceu o primeiro jogo da Copinha (Foto: Fernando Vieira Sa/Agência F8/Gazeta Press)

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Luverdense

✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X LUVERDENSE
2ª RODADA COPINHA

📆 Data e horário: terça-feira, 06 de janeiro, às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Zezinho Magalhães, Jaú (SP)
📺 Onde assistir: Cazé TV

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Leonardo Ariel de Moura Ambiel
🚩 Assistentes: Bruno Nunes de Moraes e Henrique Calderan Gomes de Oliveira

⚽ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Matheus Corrêa; João Vitor Jacaré, Vera, Iago e Pires; Thomas, Luiz Gustavo Bahia e Gui Amorim; Luizinho, Favela e Tupã . (Técnico: Willian Batista);
LUVERDENSE: Kaique; Yuri, João Murilo, Cesar e Ikaro; João Pedro, Jan Carlos e Ryan; Kaique, Vinicius Garcia e Guilherme. (Técnico: Raphael Ferreira Nascimento);

