Apesar da alegria por estar vivendo um bom momento no Palmeiras com a classificação à semifinal da Libertadores e brigando pela taça do Brasileirão, o técnico Abel Ferreira ainda relembra um fato ocorrido há pouco mais de um mês, quando o time foi eliminado da Copa do Brasil nas oitavas de final para o Corinthians.

Após vencer o River Plate por 3 a 1, no Allianz Parque, na noite desta quarta-feira (24), pelas quartas de final do torneio continental, o treinador português viu a dupla de ataque formada por Vitor Roque e Flaco López mais uma vez fazer a diferença. O Tigrinho fez o primeiro, enquanto o argentino marcou mais dois para dar números finais ao duelo.

Questionado sobre a brincadeira que Raphael Veiga com Flaco sobre ele ter "voltado o Messi" após a convocação para a Seleção Argentina nas últimas Eliminatórias da Copa do Mundo, Abel foi sério ao responder e lembrou que parte dos torcedores vaiaram ele e o elenco após a eliminação para o arquirrival, e não foi esquecido. Na ocasião, o técnico aplaudiu a situação de forma irônica.

– Menos (Flaco/Messi), menos porque o Brasil é um país especial, mas não pode ser do 8 ao 80. Sabem o que a torcida fez comigo, eu sou exatamente o mesmo, mas não esqueço o que chamaram a mim e aos meus jogadores. Está marcado no meu coração, sangra por dentro. Dou o melhor para os jogadores, eles também sabem que lá dentro estamos para trabalhar juntos, em função das saídas e entradas, buscar o que encaixa nas características dos jogadores, a ambição do clube e pensar na reestruturação - falou o treinador.

Para o treinador, é importante o incentivo da torcida, já que duras críticas e alguns tipos de comportamentos podem interferir diretamente no desempenho dos atletas em campo.

– A energia de quem não joga, a energia do jogo, você sente na pele quando a torcida está conosco. Umas vezes cantam os nomes dos jogadores, outros não. Quando a energia, os torcedores estão todos conosco, quando a nossa direção acredita no que o treinador faz, os jogadores acreditam, o treinador acredita, e quando as quatro pernas da cadeira estão no mesmo sentido: torcedores, diretoria, jogadores e comissão técnica. Tudo estamos próximos na energia do chiqueiro, que pega fogo e sente-se - finalizou.

Abel Ferreira vem demonstrando ao longo dos anos de clube que sabe bem o que é disputar uma Libertadores. No Alviverde desde o final de 2020, o português conquistou duas vezes o torneio continental, em 2020 e 2021, e chegou, agora, a sua quinta semifinal em seis anos.

O adversário da semifinal ainda não está definido, e São Paulo e LDU, do Equador, disputam uma vaga nesta quinta-feira (25), no Morumbis.

