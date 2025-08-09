Impeachment aprovado: Augusto Melo deixa a presidência do Corinthians

Os associados do Corinthians decidiram, em assembleia neste sábado (9), no Parque São Jorge, pela aprovação definitiva do impeachment de Augusto Melo. A decisão encerra oficialmente o mandato iniciado em janeiro de 2024 e ocorre em meio às investigações do chamado “caso Vai de Bet”, que envolve suspeitas de repasses ilegais no contrato de patrocínio mais valioso da história do clube.

continua após a publicidade

O pleito ocorreu na tarde deste sábado (9). Foram cerca de 2.033 votos. Foram 1.413 votos a 620. Augusto Melo está oficialmente fora da presidência do Corinthians. O resultado da assembleia-geral confirmou a decisão do Conselho Deliberativo, que, em maio, já havia aprovado o afastamento por ampla maioria.

Augusto Melo deixou o Ginásio Wlamir Marques após a divulgação da quinta urna. O ex-dirigente mostrou abatimento durante a contagem de votos e saiu por um acesso alternativo. Em todas as urnas, os votos pelo impeachment foram maioria.

continua após a publicidade

O estopim para a crise foi a rescisão unilateral do contrato com a casa de apostas Vai de Bet, avaliado em cerca de R$ 370 milhões por três temporadas. Investigações apontaram que uma intermediária, a Rede Media Social Ltda., teria repassado valores a empresas de fachada, incluindo a UJ Football, ligada a integrantes do crime organizado.

Embora negue qualquer envolvimento e afirme ser vítima de perseguição política, Augusto Melo é réu por furto, associação criminosa e lavagem de dinheiro ao lado de outros ex-dirigentes. A defesa sustenta que o presidente não teve participação direta nas negociações suspeitas e que o processo de impeachment foi feito em cima de um processo com irregularidades.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Com a saída definitiva, o cargo segue ocupado interinamente por Osmar Stábile, vice-presidente eleito, até que novas eleições sejam convocadas. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Jr., será o responsável por marcar o pleito, que ocorrerá de forma indireta por meio do órgão.

Augusto Melo, presidente do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Resultado

Urna 1 : 28 votos a favor do Impeachment x 12 votos contra

: 28 votos a favor do Impeachment x 12 votos contra Urna 2 : 172 votos a favor do Impeachment x 71 votos contra

: 172 votos a favor do Impeachment x 71 votos contra Urna 3 : 61 votos a favor do Impeachment x 15 votos contra

: 61 votos a favor do Impeachment x 15 votos contra Urna 4 : 58 votos a favor do Impeachment x 9 votos contra

: 58 votos a favor do Impeachment x 9 votos contra Urna 5 : 132 votos a favor do Impeachment x 46 votos contra

: 132 votos a favor do Impeachment x 46 votos contra Urna 6 : 158 votos a favor do Impeachment x 63 votos contra

: 158 votos a favor do Impeachment x 63 votos contra Urna 7 : 135 votos a favor do Impeachment x 67 votos contra

: 135 votos a favor do Impeachment x 67 votos contra Urna 8 : 49 votos a favor do Impeachment x 24 votos contra

: 49 votos a favor do Impeachment x 24 votos contra Urna 9 : 87 votos a favor do Impeachment x 50 votos contra

: 87 votos a favor do Impeachment x 50 votos contra Urna 10 : 66 votos a favor do Impeachment x 38 votos contra

: 66 votos a favor do Impeachment x 38 votos contra Urna 11 : 125 votos a favor do Impeachment x 66 votos contra

: 125 votos a favor do Impeachment x 66 votos contra Urna 12 : 76 votos a favor do Impeachment x 36 votos contra

: 76 votos a favor do Impeachment x 36 votos contra Urna 13 : 124 votos a favor do Impeachment x 53 votos contra

: 124 votos a favor do Impeachment x 53 votos contra Urna 1 4: 45 votos a favor do Impeachment x 25 votos contra

4: 45 votos a favor do Impeachment x 25 votos contra Urna 15 : 23 votos a favor do Impeachment x 12 votos contra

: 23 votos a favor do Impeachment x 12 votos contra Urna 16: 74 votos a favor do Impeachment x 33 votos contra

VOTOS TOTAIS: 2.033

A FAVOR: 1.413

CONTRA: 620

Mandato no Corinthians

Augusto Melo foi eleito presidente em 2023, após 16 anos de presidência nas mãos do grupo Renovação e Transparência. O dirigente chegou com popularidade, e sua primeira ação foi o anúncio do patrocínio da casa de apostas Vai de Bet, com um dos maiores valor do futebol brasileiro até então.

O contrato, válido por três anos, totalizava R$ 370 milhões, divididos em R$ 120 milhões anuais, além de R$ 10 milhões em luvas. Inicialmente, Augusto Melo afirmou que não havia intermediário no negócio, mas posteriormente foram descobertos pagamentos milionários à empresa Rede Social Media Design, ligada a Alex Cassundé.

Investigações apontaram que parte desses valores foi repassada a empresas fantasmas e intermediárias, como a Neoway, suscitando suspeitas de irregularidades na negociação. Além disso, há a apuração de que recursos vinculados a esses pagamentos acabaram sendo direcionados a empresas ligadas a organizações criminosas, o que levou a Polícia Civil a notificar o clube e abrir inquérito para apurar a origem e o destino dos valores envolvidos. A Vai de Bet rompeu o contrato em junho de 2024.

Diante das evidências, Augusto Melo se tornou réu em processo judicial que investiga sua participação nas supostas irregularidades envolvendo o contrato de patrocínio. Além dele, outros dois ex-diretores foram indiciados pelos crimes: Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing, e Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo.