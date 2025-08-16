menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Escalação do Corinthians: Dorival aposta em ‘ataque da base’ contra o Bahia

Timão terá mudanças no setor ofensivo

imagem cameraCorinthians está pronto para duelo contra o Bahia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 16/08/2025
20:05
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians está pronto para o duelo conta o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior não conta com sua dupla de ataque 'ideal' para o confronto: Memphis e Yuri Alberto estão fora por questões médicas. O treinador optou por Kayke e Gui Negão no time titular, dois jogadores vindos das categorias de base.

continua após a publicidade

Relacionadas

Memphis se recupera de uma lesão grau 2 no músculo posterior da coxa direita, enquanto Yuri Alberto segue de molho após uma cirurgia para reparar uma hérnia inguinal. Dorival Júnior optou por escalar Kayke e Gui Negão na equipe titular, uma dupla inédita nesta temporada.

Além dos atacantes, o treinador também não pôde contar com o lateral-esquerdo Hugo, que também se recupera de uma cirurgia na hérnia inguinal, o meia Carrillo, com uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

continua após a publicidade

O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri e o zagueiro Cacá cumprem suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. O atacante Romero também desfalca a equipe após ter sido expulso na derrota por 2 a 1 para o Juventude, na última rodada do Brasileirão.

Por outro lado, Dorival Júnior conta com o retorno de Maycon. O volante está recuperado de uma lesão na coxa direita e está à disposição do treinador para o confronto contra o Bahia. O jogador inicia o duelo no banco de reservas.

continua após a publicidade

Vitinho, único reforço do Corinthians nesta janela de transferências, foi relacionado para a partida e inicia o jogo como suplente. O atacante foi anunciado oficialmente na segunda-feira (11), e pode fazer sua estreia pelo clube alvinegro.

O Timão entra em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kayke e Gui Negão.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

gui-negao-edited_Easy-Resize.com
Gui Negão inicia partida na equipe titular (Foto: Reprodução/Corinthians)

Como vem o Bahia?

O Tricolor defende a maior invencibilidade do Campeonato Brasileiro. O Bahia não é derrotado na competição desde o dia 25 de maio, quando perdeu por 1 a 0 para o Grêmio, em Porto Alegre. Desde então foram sete jogos, com quatro vitórias e três empates.

Para manter o bom retrospecto, Rogério Ceni escalou o Bahia com: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araujo; Ademir, Kayky e Willian José.

Posição na tabela

O Corinthians não vence há cinco rodadas no Campeonato Brasileiro. O Timão ocupa a 13ª colocação, com 22 pontos. Por outro lado, o Bahia é o quarto colocado, com apenas 17 jogos pela competição nacional e ocupa a zona que dá vaga à Libertadores.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias