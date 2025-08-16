Escalação do Corinthians: Dorival aposta em ‘ataque da base’ contra o Bahia
O Corinthians está pronto para o duelo conta o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior não conta com sua dupla de ataque 'ideal' para o confronto: Memphis e Yuri Alberto estão fora por questões médicas. O treinador optou por Kayke e Gui Negão no time titular, dois jogadores vindos das categorias de base.
Memphis se recupera de uma lesão grau 2 no músculo posterior da coxa direita, enquanto Yuri Alberto segue de molho após uma cirurgia para reparar uma hérnia inguinal. Dorival Júnior optou por escalar Kayke e Gui Negão na equipe titular, uma dupla inédita nesta temporada.
Além dos atacantes, o treinador também não pôde contar com o lateral-esquerdo Hugo, que também se recupera de uma cirurgia na hérnia inguinal, o meia Carrillo, com uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.
O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri e o zagueiro Cacá cumprem suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. O atacante Romero também desfalca a equipe após ter sido expulso na derrota por 2 a 1 para o Juventude, na última rodada do Brasileirão.
Por outro lado, Dorival Júnior conta com o retorno de Maycon. O volante está recuperado de uma lesão na coxa direita e está à disposição do treinador para o confronto contra o Bahia. O jogador inicia o duelo no banco de reservas.
Vitinho, único reforço do Corinthians nesta janela de transferências, foi relacionado para a partida e inicia o jogo como suplente. O atacante foi anunciado oficialmente na segunda-feira (11), e pode fazer sua estreia pelo clube alvinegro.
O Timão entra em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kayke e Gui Negão.
Como vem o Bahia?
O Tricolor defende a maior invencibilidade do Campeonato Brasileiro. O Bahia não é derrotado na competição desde o dia 25 de maio, quando perdeu por 1 a 0 para o Grêmio, em Porto Alegre. Desde então foram sete jogos, com quatro vitórias e três empates.
Para manter o bom retrospecto, Rogério Ceni escalou o Bahia com: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araujo; Ademir, Kayky e Willian José.
Posição na tabela
O Corinthians não vence há cinco rodadas no Campeonato Brasileiro. O Timão ocupa a 13ª colocação, com 22 pontos. Por outro lado, o Bahia é o quarto colocado, com apenas 17 jogos pela competição nacional e ocupa a zona que dá vaga à Libertadores.
