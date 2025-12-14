Corinthians não perde em casa na Copa do Brasil desde 2021; veja os números
Timão soma longa invencibilidade como mandante no torneio
- Matéria
- Mais Notícias
O Cruzeiro terá de derrubar um grande tabu para garantir vaga na final da Copa do Brasil de 2025. O Corinthians não sabe o que é perder sob seus domínios há 16 jogos na competição.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Corinthians x Cruzeiro: o retrospecto em defesas de pênaltis de Cássio e Hugo Souza
Futebol Nacional13/12/2025
- Corinthians
Dupla preocupa o Corinthians às vésperas da decisão contra o Cruzeiro
Corinthians13/12/2025
- Corinthians
MP mantém punição e organizada do Corinthians segue proibida de ir aos estádios
Corinthians12/12/2025
A última derrota do Timão em casa ocorreu em 2 de junho de 2021, diante do Atlético-GO, no jogo de ida da Copa do Brasil, quando foi superado por 2 a 0. Na partida de volta, o Corinthians empatou em 0 a 0 e acabou eliminado do torneio.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Após esse confronto, o Corinthians manteve uma sequência positiva e não voltou a ser derrotado. Desde 2022, atuando como mandante na Copa do Brasil, o clube soma 16 partidas, com 13 vitórias e três empates, alcançando 88% de aproveitamento. No período, o Timão marcou 31 gols, média de 1,9 por jogo, e sofreu apenas seis, com média de 0,4 gol por partida.
A sequência inclui confrontos de peso e clássicos do futebol brasileiro. Entre eles, destaque para a vitória por 4 a 0 sobre o Santos, nas oitavas de final de 2022, o triunfo por 1 a 0 diante do Palmeiras, nas oitavas de final de 2025, e o resultado positivo contra o São Paulo, na semifinal de 2023, quando o Corinthians venceu por 2 a 1.
Corinthians como mandante na Copa do Brasil desde 2022
- 16 jogos
- 13V | 3E
- 88% de aproveitamento
- 31 gols marcados (1.9 por jogo)
- 6 gols sofridos (0.4 por jogo)
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
O retrospecto como mandante na Copa do Brasil também registra partidas decisivas em semifinais, mesma fase do duelo atual contra o Cruzeiro, como os confrontos diante de Fluminense e Flamengo, nos quais o Timão manteve a invencibilidade em seus domínios.
Veja abaixo a lista com todos os jogos
- Corinthians 2-0 Portuguesa-RJ (3ª fase – 2022)
- Corinthians 4-0 Santos (Oitavas – 2022)
- Corinthians 4-1 Atlético-GO (Quartas – 2022)
- Corinthians 3-0 Fluminense (Semifinal – 2022)
- Corinthians 0-0 Flamengo (Final – 2022)
- Corinthians 2-0 Remo (3ª fase – 2023)
- Corinthians 2-0 Atlético-MG (Oitavas – 2023)
- Corinthians 3-2 América-MG (Quartas – 2023)
- Corinthians 2-1 São Paulo (Semifinal – 2023)
- Corinthians 2-1 América-RN (3ª fase – 2024)
- Corinthians 0-0 Grêmio (Oitavas – 2024)
- Corinthians 3-1 Juventude (Quartas – 2024)
- Corinthians 0-0 Flamengo (Semifinal – 2024)
- Corinthians 1-0 Novorizontino (3ª fase – 2025)
- Corinthians 1-0 Palmeiras (Oitavas – 2025)
- Corinthians 2-0 Athletico (Quartas – 2025)
Histórico do Corinthians na Neo Química pela Copa do Brasil
O Corinthians construiu um desempenho expressivo na Neo Química Arena em partidas válidas pela Copa do Brasil. Em 34 jogos disputados no estádio desde a sua fundação, em 2014, o Timão soma 23 vitórias, cinco empates e seis derrotas, alcançando um aproveitamento de 73% dos pontos em casa.
➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Os números ofensivos e defensivos reforçam a força corinthiana como mandante no torneio nacional. Ao todo, a equipe marcou 58 gols, média de 1.7 por partida, e sofreu apenas 23, com média de 0.7 por jogo, desempenho que ajuda a explicar o protagonismo do clube na competição atuando diante de sua torcida.
- Corinthians 3-0 Bahia (3ª fase - 2014)
- Corinthians 3-1 Bragantino (Oitavas - 2014)
- Corinthians 2-0 Atlético-MG (Quartas - 2014)
- Corinthians 1-2 Santos (Oitavas - 2015)
- Corinthians 1-0 Fluminense (Oitavas - 2016)
- Corinthians 2-1 Cruzeiro (Quartas - 2016)
- Corinthians 1-1 Luverdense (3ª fase - 2017)
- Corinthians 1-1 Internacional (4ª fase - 2017)
- Corinthians 3-1 Vitória (Oitavas - 2018)
- Corinthians 1-0 Chapecoense (Quartas - 2018)
- Corinthians 2-1 Flamengo (Semifinal - 2018)
- Corinthians 1-2 Cruzeiro (Final - 2018)
- Corinthians 4-2 Avenida (2ª fase - 2019)
- Corinthians 0-1 Ceará (3ª fase - 2019)
- Corinthians 2-0 Chapecoense (4ª fase - 2019)
- Corinthians 0-1 Flamengo (Oitavas - 2019)
- Corinthians 0-1 América-MG (Oitavas - 2020)
- Corinthians 0-2 Atlético-GO (3ª fase - 2021)
- Corinthians 2-0 Portuguesa-RJ (3ª fase - 2022)
- Corinthians 4-0 Santos (Oitavas - 2022)
- Corinthians 4-1 Atlético-GO (Quartas - 2022)
- Corinthians 3-0 Fluminense (Semifinal - 2022)
- Corinthians 0-0 Flamengo (Final - 2022)
- Corinthians 2-0 Remo (3ª fase - 2023)
- Corinthians 2-0 Atlético-MG (Oitavas - 2023)
- Corinthians 3-2 América-MG (Quartas - 2023)
- Corinthians 2-1 São Paulo (Semifinal - 2023)
- Corinthians 2-1 América-RN (3ª fase - 2024)
- Corinthians 0-0 Grêmio (Oitavas - 2024)
- Corinthians 3-1 Juventude (Quartas - 2024)
- Corinthians 0-0 Flamengo (Semifinal - 2024)
- Corinthians 1-0 Novorizontino (3ª fase - 2025)
- Corinthians 1-0 Palmeiras (Oitavas - 2025)
- Corinthians 2-0 Athletico (Quartas - 2025)
Corinthians x Cruzeiro
O primeiro confronto entre as equipes ocorreu na última quarta-feira (10), no Mineirão, e terminou com vitória do Timão por 1 a 0, graças ao gol de Memphis Depay. Diante do resultado, a equipe comandada por Dorival Júnior entra em campo na segunda partida precisando apenas de um empate para garantir vaga na final do torneio nacional.
Já o time de Leonardo Jardim precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar diretamente, sem a necessidade de disputa de pênaltis. Se o Cruzeiro vencer por um gol de vantagem, a decisão será nas penalidades.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias