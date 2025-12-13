Disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará fechou a contratação do técnico Mozart para a temporada 2026. O profissional soma dois acessos na competição e, em um dos anos, levou também o título.

Mozart iniciou como técnico no CSA. Depois, passou por Chapecoense, Cruzeiro, Guarani e Atlético-GO até chegar no Mirassol. Tal passagem começou em maio de 2023, quando a equipe paulista dava os seus primeiros passos na Série B.

O Mirassol terminou em quinto lugar naquela edição, com 63 pontos - um a menos do que o Atlético-GO, promovido na quarta colocação. O desempenho agradou e Mozart renovou com os paulistas por mais uma temporada.

Em 2024, o Mirassol foi eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista. Na Série B, por outro lado, o clube não bateu na trave: os 67 pontos garantiram um acesso histórico na vice-colocação.

A equipe ficou somente um ponto atrás do campeão Santos e teve a melhor defesa, com 26 tentos cedidos. Montar times que sofrem poucos gols é uma ideia de jogo do treinador, que não quis renovar com o Mirassol e optou pela ida ao Coritiba em 2025.

No Coxa, Mozart caiu para o Maringá nas quartas do Estadual e para o Ceilândia na primeira fase da Copa do Brasil. Mesmo balançando após as eliminações, o profissional seguiu no cargo e conquistou o título da Série B.

Foram 68 pontos: 19 vitórias, 11 empates e oito derrotas. A equipe teve a melhor defesa da competição (23 gols sofridos) e, ao mesmo tempo, apresentou o sexto pior ataque (39). Mozart não renovou com os paranaenses para 2026 e explicou que os motivos foram financeiros.

Treinador fala sobre o acerto

Mozart assinou contrato até o fim de 2026. Além da Série B, o treinador de 46 anos terá pela frente o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.

— Quero agradecer de coração ao torcedor do Vozão e à diretoria pela confiança em um projeto de resgate do Ceará. Chego com energia total, convicção e a certeza de que temos condições de fazer algo grande. Nossa missão é construir um ambiente vencedor, entregar dedicação, desempenho, resultados e trazer o torcedor para ser o nosso diferencial. Aqui começa uma caminhada de coragem, foco e trabalho duro em busca do retorno - disse Mozart ao site oficial do Vovô.