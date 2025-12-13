Flamengo brinca com torcedor nas redes sociais e destaca poder de decisão de Danilo
Jogador também foi decisivo no Mundial e na Libertadores pelo Santos em 2011
O Flamengo aproveitou as redes sociais para celebrar a vitória por 2 a 0 sobre o Pyramids, do Egito, na semifinal do Intercontinental de 2025, e ao mesmo tempo brincar com um torcedor antigo. A publicação relembrou um fã que, em 2011, elogiou Danilo no Twitter por seus gols decisivos: um na final da Libertadores daquele ano contra o Peñarol e outro na semifinal do Mundial, quando o Santos venceu o Kashiwa Reysol por 3 a 1.
Mais de uma década depois, a história se repete. Danilo voltou a brilhar como protagonista, marcando o gol que garantiu o título da Libertadores de 2025 contra o Palmeiras e agora anotando o segundo gol na vitória sobre o Pyramids, que levou o Flamengo à final do Intercontinental.
O clube rubro-negro aproveitou o momento para enaltecer o faro de gol do jogador e reforçar a expectativa para o duelo decisivo contra o Paris Saint-Germain, na próxima quarta-feira (17), às 14h, horário de Brasília.
➡️ Arrascaeta destaca maturidade do Flamengo antes da final do Mundial contra o PSG
