Flamengo enfrenta PSG na final do Mundial com retrospecto positivo contra europeus
Rubro-Negro já disputou 223 partidas contra adversários do velho continente
O Flamengo se prepara para mais um duelo internacional de peso. Na próxima quarta-feira (17), o Rubro-Negro carioca encara o Paris Saint-Germain na final do Intercontinental, e a história do clube contra equipes europeias dá motivos para otimismo.
Ao longo dos anos, o Flamengo disputou 223 partidas contra clubes do Velho Continente, somando 110 vitórias, 47 empates e 65 derrotas. Um retrospecto favorável que reforça a tradição do time brasileiro em confrontos intercontinentais.
➡️ Danilo aponta favorito para final do Mundial: 'Obviamente'
Em 2025, o Flamengo já teve dois encontros importantes contra adversários europeus. O clube rubro-negro brilhou contra o Chelsea, vencendo por 3 a 1, em uma das melhores atuações do time no ano. Na sequência, enfrentou o Bayern de Munique e, apesar de competir, acabou derrotado por 4 a 2.
Nos últimos anos, o clube da Gávea teve resultados variados diante de equipes do continente europeu:
- Flamengo 2 x 4 Bayern de Munique – Mundial de Clubes 2025;
- Flamengo 3 x 1 Chelsea – Mundial de Clubes 2025;
- Flamengo 0 x 1 Liverpool – Mundial de Clubes 2019;
- Flamengo 1 x 0 Eintracht Frankfurt – Florida Cup 2019;
- Flamengo 2 x 2 Ajax – Florida Cup 2019;
- Flamengo 0 x 0 Shakhtar Donetsk – Granda Cup 2015;
A equipe carioca busca manter a tradição positiva em confrontos contra os europeus e conquistar o bicampeonato Mundial, aumentando ainda mais seu prestígio no cenário mundial.
