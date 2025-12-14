menu hamburguer
Flamengo

Flamengo enfrenta PSG na final do Mundial com retrospecto positivo contra europeus

Rubro-Negro já disputou 223 partidas contra adversários do velho continente

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/12/2025
04:00
Flamengo e Bayern de Munique se enfrentaram no Hard Rock Stadiu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
imagem cameraFlamengo e Bayern de Munique se enfrentaram no Hard Rock Stadiu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
O Flamengo se prepara para mais um duelo internacional de peso. Na próxima quarta-feira (17), o Rubro-Negro carioca encara o Paris Saint-Germain na final do Intercontinental, e a história do clube contra equipes europeias dá motivos para otimismo.

Ao longo dos anos, o Flamengo disputou 223 partidas contra clubes do Velho Continente, somando 110 vitórias, 47 empates e 65 derrotas. Um retrospecto favorável que reforça a tradição do time brasileiro em confrontos intercontinentais.

Em 2025, o Flamengo já teve dois encontros importantes contra adversários europeus. O clube rubro-negro brilhou contra o Chelsea, vencendo por 3 a 1, em uma das melhores atuações do time no ano. Na sequência, enfrentou o Bayern de Munique e, apesar de competir, acabou derrotado por 4 a 2.

Nos últimos anos, o clube da Gávea teve resultados variados diante de equipes do continente europeu:

  1. Flamengo 2 x 4 Bayern de Munique – Mundial de Clubes 2025;
  2. Flamengo 3 x 1 Chelsea – Mundial de Clubes 2025;
  3. Flamengo 0 x 1 Liverpool – Mundial de Clubes 2019;
  4. Flamengo 1 x 0 Eintracht Frankfurt – Florida Cup 2019;
  5. Flamengo 2 x 2 Ajax – Florida Cup 2019;
  6. Flamengo 0 x 0 Shakhtar Donetsk – Granda Cup 2015;

A equipe carioca busca manter a tradição positiva em confrontos contra os europeus e conquistar o bicampeonato Mundial, aumentando ainda mais seu prestígio no cenário mundial.

Bruno Henrique comemora gol do Flamengo contra o Chelsea (Foto: David Ramos/Getty Images/AFP (Photo by David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Bruno Henrique comemora gol contra o Chelsea (Foto: David Ramos/Getty Images/AFP (Photo by David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

