Fábio Mota se reelege e vai ser o presidente do Vitória no triênio 2026/2028. As eleições foram realizadas das 9h às 19h deste sábado (horário de Brasília), no estacionamento do Barradão. Atual gestor do clube, Mota é o líder da chapa Leão Colossal, que também teve Nilton Almeida e Raimundo Viana eleitos para o Conselho Deliberativo e Fiscal, respectivamente.

Confira abaixo o número de votos conquistados por cada chapa:

Conselho Fiscal (5150 votos válidos)

Leão Colossal: 4062 votos (78,8%) - sete membros eleitos para o conselho;

Aliança Vitória SAF: 1088 votos (21,1%) - dois membros eleitos.

Conselho Deliberativo (5145 votos válidos)

Leão Colossal: 4090 votos (79,49%) - 119 membros eleitos;

Aliança Vitória SAF: 1055 votos (20,5%) - 31 membros eleitos.

Presidência (5147 votos válidos)

Leão Colossal: 4424 votos (85,9%);

Aliança Vitória SAF: 723 votos (14%).

— Esse resultado de 86% é a maior vitória da história do Esporte Clube Vitória, na maior audiência do Esporte Clube Vitória. Nos dá mais força e motivação para continuar no caminho. Muito obrigado a todos. A verdade prevaleceu — comemorou Fábio Mota depois da concretização do resultado.

Os sócios do Vitória só tiveram duas opções no pleito realizado neste sábado. Além da chapa Leão Colossal, o deputado estadual Marcone Amaral também concorreu à presidência pela chapa Aliança Vitória SAF, fruto da junção de quatro grupos políticos de oposição a Fábio Mota: Vitória de Verdade, Frente Vitória Popular, ⁠Novo Vitória e ⁠Movimento Vitória SAF. A principal proposta do grupo era concretizar o projeto da SAF no clube.

Vale lembrar que a chapa Leão Colossal tem Nilton Almeida e Nilton Sampaio Filho reeleitos para os cargos de presidente e vice do Conselho Deliberativo, respectivamente. Já Raimundo Viana e Bruno Torres também continuam como líderes do Conselho Fiscal, como presidente e vice. O atual mandato da chapa vai até dezembro de 2028.

Torcedores do Vitória fazem fila para votar no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Quem é Fábio Mota, presidente do Vitória?

Aos 54 anos, Fábio Mota é advogado, historiador e pecuarista e já foi presidente do Conselho Deliberativo do Vitória de 2020 a 2022, além de ocupar o cargo de secretário municipal de Salvador em três áreas diferentes: Cultura e Turismo, Urbanismo e Transporte, e Mobilidade.

Mota está à frente do clube desde 2021, quando o então presidente Paulo Carneiro foi afastado. De início, ele assumiu de forma interina e só foi efetivado em maio de 2022 ao ser eleito com 821 votos (66% do total). À época, o Rubro-Negro vivia uma das piores crises da sua história e tinha acabado de ser rebaixado para a Série C.

Ele conseguiu resgatar a equipe, conquistou o acesso para a Série B e ainda viu a equipe conquistar a Segundona em 2023, o primeiro título nacional da história do clube. Em 2024 e 2025, o Vitória fez campanha de sobrevivência na Série A e conseguiu permanecer na elite a duras penas.