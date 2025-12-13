Thiago Carpini explica acerto com o Fortaleza: 'Grandeza do clube'
Técnico assinou vínculo até o fim de 2026
Thiago Carpini, novo treinador do Fortaleza, já desembarcou na capital cearense. O profissional falou a respeito de seu acerto e disse que a negociação aconteceu de forma simples e rápida.
— O que me fez vir foi a grandeza do clube. Apesar do momento ruim que estamos atravessando, é um momento. A gente acredita em dias melhores. Até por isso aceitei, encarei esse desafio. Esse namoro com o Fortaleza não é de hoje. A gente já tem uma relação bacana com algumas pessoas aqui. Em algum momento aconteceria e que bom que aconteceu. Estou muito feliz com essa oportunidade - relatou.
— As primeiras impressões são maravilhosas. Não vou dizer que é o que eu imaginava porque superou as expectativas. Espero que eu também possa superar a expectativa das pessoas que confiaram no meu trabalho. Foi uma negociação muito simples e muito rápida. Quando as duas partes querem, é fácil chegar em um consenso - completou o treinador.
Procurado por equipes da Série A, Carpini optou por fechar com o Fortaleza até o fim de 2026. O técnico terá a missão de levar o clube de volta à elite do futebol nacional. Além disso, disputará o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.
Estilo de jogo do treinador do Fortaleza
O estilo de jogo de Thiago Carpini inclui uma saída de bola curta com os defensores e os volantes. A ideia é atrair o adversário e gerar mais espaços no campo de ataque, aumentando a ocorrência de boas situações ofensivas.
Assim, é essencial ter meio-campistas com qualidade no passe. Pierre é um nome que, se ficar no Fortaleza, pode ser importante para o esquema. Matheus Pereira também oferece essas características, mas não tem permanência garantida no Leão.
