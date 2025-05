Corinthians leva vantagem nos confrontos contra o Santos

O clássico entre Corinthians e Santos, válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, marca o 354º encontro entre as equipes. O histórico dos confrontos aponta uma vantagem corinthiana, com 139 vitórias, 102 empates e 112 derrotas. Nesta temporada, as equipes se enfrentaram duas vezes no Campeonato Paulista e mais duas vitórias foram anotadas para o Timão.

Quando o assunto é Campeonato Brasileiro, a vantagem no confronto fica mais apertada. Em 76 partidas disputadas, o Corinthians levou a melhor em 26, empatou 25 e perdeu os mesmos 25 jogos. Até o número de gols das equipes é muito próximo, mas ainda assim, o Time do Povo leva vantagem, com 92 a 90.

Palco do clássico de hoje, o Corinthians perdeu para o Santos na Neo Química Arena, em apenas duas oportunidades. Já na Vila Belmiro, o Santos leva vantagem. Em 117 confrontos, o Alvinegro venceu 54, empatou 25 e perdeu em 38 oportunidades.

A maior goleada do clássico aconteceu na Vila Belmiro. No Campeonato Paulista de 1920, o Timão derrotou o rival por 11 a 0, dentro da própria casa. A maior sequência invicta também pertence ao Corinthians, que ficou sete anos sem perder para o rival (1976 a 1983)

Corinthians x Santos pelo Campeonato Paulista de 2025 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Últimos confrontos entre as equipes

Corinthians 2 x 1 Santos - 09/03/2025, Neo Química Arena. Campeonato Paulista 2025.

Corinthians 2 x 1 Santos - 12/02/2025, Neo Química Arena. Campeonato Paulista 2025.



Santos 1 x 0 Corinthians - 07/02/2024, Neo Química Arena. Campeonato Paulista 2024.