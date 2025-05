Corinthians x Santos: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Corinthians x Santos COR SAN 9ª rodada Campeonato Brasileiro - Série A Data e Hora domingo, 18 de maio, às 16h (de Brasília) Local Neo Química Arena (SP) Árbitro Raphael Claus (SP) Assistentes Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP) Var Caio Max Augusto Vieira (GO) Onde assistir

O Corinthians recebe o Santos neste domingo (18), às 16h, na Neo Química Arena, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Timão ocupa a 10ª posição na tabela, com 10 pontos, somando três vitórias, um empate e quatro derrotas em oito jogos.

No meio da semana, a equipe foi até o Uruguai para enfrentar o Racing pela 5ª rodada da Copa Sul-Americana.

Com um time reserva, o Corinthians venceu por 1 a 0, com gol de Matheus Bidu. Com esse resultado, o time comandado por Dorival Júnior assumiu a vice-liderança do grupo, com oito pontos. O líder é o Huracán, da Argentina, com 11 pontos.

continua após a publicidade

O Peixe vem de um empate por 0 a 0 com o Ceará, na última segunda-feira (12), no Allianz Parque, pela 8ª rodada do Brasileirão.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Como chegam os dois times?

O Santos vive o pior momento de sua história após o rebaixamento inédito à Série B. Em oito rodadas do Brasileirão, o time conquistou apenas uma vitória e amarga a vice-lanterna da tabela, com apenas cinco pontos somados.

A única vitória na competição foi sobre o Atlético-MG, justamente na partida marcada pela segunda lesão de Neymar na coxa esquerda.

➡️ Há um mês sem jogar, Neymar vive expectativa de retorno pelo Santos

Na última segunda-feira (12), o Santos bateu o recorde de público do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque, com 35.240 torcedores presentes. Apesar do apoio, o Peixe ficou no empate por 0 a 0 com o Ceará e voltou a ouvir protestos da torcida organizada, que mirou críticas tanto ao elenco quanto ao presidente Marcelo Teixeira.

continua após a publicidade

Neymar, em fase final de recuperação de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda, está fora da próxima partida. A previsão é de que ele retorne apenas no jogo de volta da Copa do Brasil contra o CRB, em Alagoas.

➡️ Corinthians se pronuncia sobre supostas irregularidades nas categorias de base

Neymar e Memphis vão desfalcar o Santos e o Corinthians no terceiro clássico entre os times nesta temporada (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Do outro lado, o Corinthians vem de uma vitória fora de casa com o time reserva pela Copa Sul-Americana: 1 a 0 sobre o Racing, no Uruguai. No entanto, no último final de semana, o Timão foi derrotado por 2 a 1 pelo Mirassol, pela 8ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

O clube também vive um momento de instabilidade nos bastidores. O Conselho Deliberativo marcou para o dia 26 de maio a votação do pedido de impeachment do presidente Augusto Melo. Vale lembrar que, em caso de aprovação, a destituição definitiva dependerá de uma assembleia com os sócios.

O inquérito sobre a transferência de valores ligados à intermediação do patrocínio com a VaideBet deve ser concluído até o fim do mês, e pode resultar em indiciamentos.

Memphis sofreu uma lesão no tornozelo direito e iniciou tratamento com a fisioterapia do clube e deve desfalcar a equipe do Parque São Jorge. Ele não viajou com o elenco para o Uruguai.

➡️ Gramado da Neo Química Arena recebe cuidado especial antes de Corinthians x Santos

Confira as informações do clássico:

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X SANTOS

9ª RODADA – BRASILEIRÃO SÉRIE A

📆 Data e horário: domingo, 18 de maio, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena (SP)

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

➡️ Assista ao vivo no Premiere

Prováveis escalações:

⚽ CORINTHIANS (Técnico: Dorival Jr.)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martinez, Carrillo e Romero (Igor Coronado); Memphis (Talles Magno) e Yuri Alberto

⚽ SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão; Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Barreal (Thaciano), Soteldo e Tiquinho Soares