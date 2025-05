Memphis é dúvida no Corinthians para o clássico; veja a provável escalação

O Corinthians vive a expectativa se poderá contar com Memphis para o duelo contra o Santos, neste domingo (18), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador sofreu uma entorse no tornozelo direito e segue como dúvida para compor o ataque do Timão no Clássico Alvinegro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A primeira avaliação do departamento médico identificou uma leve lesão ligamentar, fato que gerou preocupação sobre a presença do holandês no confronto. O jogador será observado de perto até à véspera da partida.

É a terceira lesão do jogador nesta temporada. No fim de abril, sofreu um trauma na perna direita, e no início do mês passado, no tornozelo. Em ambas as situações, Memphis perdeu apenas uma partida e, caso confirmada a lesão ligamentar, pode ser a maior sequência fora.

continua após a publicidade

Na última rodada, o jogador perdeu um pênalti na derrota do Corinthians por 2 a 1 contra o Mirassol, no interior paulista, pelo Campeonato Brasileiro. Memphis arriscou uma cavadinha quando o placar ainda estava zerado, defendida por Walter.

Memphis é dúvida do Corinthians para o duelo contra o Santos (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Força total

Dorival Júnior escalou uma equipe alternativa na vitória do Corinthians por 1 a 0 contra o Racing, na quinta-feira (15). A intenção do treinador foi poupar os titulares para o duelo no Brasileirão. Atualmente, a equipe ocupa a décima posição na tabela de classificação.

continua após a publicidade

Os únicos desfalques certo do Corinthians para o confronto são o meia Rodrigo Garro, que se recupera de uma tendinopatia patelar no joelho direito, e Gustavo Henrique, em tratamento após uma cirugia de hérnia.

A tendência é que o Timão entre em campo no clássico com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez, Carillo e Romero (Igor Coronado); Memphis (Talles Magno) e Yuri Alberto.