Santos finaliza preparação para o clássico contra o Corinthians; veja provável escalação

O Santos vai finalizar na manhã deste sábado (17) a preparação para o clássico contra o Corinthians. Logo após a atividade, a delegação embarca para a capital paulista.

O duelo está marcado para este domingo (18), às 16h, na Neo Química Arena, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Zé Ivaldo e Gabriel Bontempo, que não participaram do treino em campo na última quinta-feira, voltaram a trabalhar normalmente nesta sexta (16). Com isso, ambos devem iniciar entre os titulares.



Provável escalação: Gabriel Brazão; Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Barreal (Thaciano), Soteldo e Tiquinho Soares.

Neymar está próximo de retornar ao Santos depois de ter sofrido a segunda lesão na coxa esquerda. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar joga?

No dia 16 de abril, Neymar sofreu sua segunda lesão na coxa esquerda. Ele foi titular na vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Atlético-MG — a única até aqui neste Campeonato Brasileiro.

O craque deixou o campo lesionado aos 33 minutos do primeiro tempo, sendo substituído por Rollheiser. Foi a substituição mais precoce desde o retorno do camisa 10. Ele sentiu uma nova lesão na coxa esquerda, mas no músculo semimembranoso.

Inicialmente, a volta de Neymar aos gramados estava prevista para o duelo contra o Botafogo, no dia 1 de junho, pelo Brasileirão. No entanto, o camisa 10 deve viajar com o elenco para Alagoas.

O time da Baixada Santista tem um compromisso pela Copa do Brasil na quinta-feira da semana que vem (22), contra o CRB, pelo jogo de volta da terceira fase.

Além de Neymar, Guilherme e João Schmidt também estão no Departamento Médico. O zagueiro Gil deve ser mais uma ausência no jogo já que está no Rio de Janeiro resolvendo questões particulares.