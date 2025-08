No amistoso de pré-temporada entre Betis e Como, os jogadores de ambas as equipes protagonizaram uma briga generalizada. Uma discussão entre Pablo Fornals e Máximo Perrone com direito a troca de socos causou a confusão, no início do segundo tempo.

Na sequência, o zagueiro Natan, que surgiu na base do Flamengo e foi comprado pelo Betis, foi para cima de Perrone. O defensor foi segurado por atletas da equipe italiana e acabou levando um golpe do próprio companheiro Cucho Hernández quando o mexicano tentava acertar o meia argentino.

A arbitragem decidiu pela expulsão de Fornals e Perrone, que foram os protagonistas da confusão no duelo entre Betis e Como, no Estádio Municipal de La Línea. Além da dupla, Lo Celso e Cutrone foram punidos com cartões amarelos.

Nos noventa minutos, o Como iniciou o confronto na frente e derrotou o Betis no primeiro tempo por 2 a 0. No entanto, os espanhóis correram atrás do prejuízo na segunda etapa e chegaram ao empate com gols de Isco e Junior Firpo.

Veja o vídeo da confusão no amistoso entre Betis e Como

