A zagueira Isa Haas, da Seleção Brasileira, precisou ser substituída aos 20 minutos do primeiro tempo na partida entre Cruzeiro e Corinthians, nesta quarta-feira (6), pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina. Ela sentiu lesão e foi substituída por Camila Ambrózio.

O lance envolveu a companheira de Seleção Brasileira, Jhonson. Após recuperar a bola, Isa tropeçou na jogadora do Corinthians e caiu no gramado. Ela recebeu atendimento médico, mas não conseguiu seguir na partida.

Titular absoluta do time de Jonas Urias, Isa Haas soma 14 gols na atual temporada pelas Cabulosas. Recentemente, a defensora foi campeã da Copa América Feminina com a Seleção.

Desfalque confirmado por lesão

Antes do confronto, o Cruzeiro informou que a lateral Gio Oliveira ficou fora da lista de relacionadas por lesão. Confira a nota oficial:

O Cruzeiro informa que Gio Oliveira não está disponível para a partida desta quarta-feira. A atleta foi submetida a exames que diagnosticaram um edema ósseo no joelho direito. O tratamento indicado para o caso é conservador, já iniciado no Departamento de Saúde e Performance do Clube.

Além da vaga na Copa do Brasil, o Cruzeiro disputa as quartas de final do Brasileirão Feminino contra o Red Bull Bragantino. O primeiro jogo será neste domingo (10), às 10h30, no Canindé, em São Paulo (SP), e a partida de volta ocorre uma semana depois, no domingo (17), às 10h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Cruzeiro x Corinthians: onde assistir

Copa do Brasil - terceira fase

Data e horário: quarta-feira, 6, às 16h30

Local: Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG)

Onde assistir: Sportv (canal fechado)

ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

Jonas Urias, técnico das Cabulosas, optou pelo time titular para a partida, mesmo tendo o primeiro jogo das quartas de final do Brasileirão Feminino no fim de semana, contra o Red Bull Bragantino. Camila e Isa Haas, representantes cruzeirenses no título da Copa América, estão à disposição para o jogo.

CRUZEIRO: Camila; sabela, Isa Haas, Paloma Maciel e Vitória Calhau, meio com Bedoya, Gisseli e Gabi Soares, além de Miriã, Marília e Byanca Brasil. Técnico: Jonas Urias.