A lesão muscular leve sofrida por Lionel Messi na coxa direita, confirmada pelo Inter Miami, reabre o debate sobre os diferentes níveis de gravidade e os fatores que influenciam no tempo de recuperação de um jogador. Embora o clube trate o caso com cautela, sem estipular prazo de retorno, especialistas alertam que o histórico do atleta e a localização exata da lesão são determinantes no processo.

“O primeiro passo é classificar a lesão, levando em conta a extensão e a localização”, explica Rodrigo Oliveira, fisioterapeuta esportivo e sócio da Sonafe Brasil (Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física). “Lesões de pequena extensão no ventre muscular tendem a ter um prognóstico muito bom, com resolução em média de nove dias. Já lesões maiores ou localizadas em regiões como o mio tendão ou o peritendão podem exigir de três semanas a até três meses, dependendo da gravidade.”

Segundo o especialista, o tratamento se inicia com o controle da dor e pode avançar rapidamente se o quadro for leve. “Assim que o atleta apresenta condições, já é possível iniciar ativações musculares e dar início a uma progressão de carga até o retorno às atividades em campo.”

Rodrigo também destaca que há fatores importantes que influenciam o risco de reincidência. “A lesão muscular tem muitos fatores preditores. Alguns são modificáveis, como controle de carga e força. Mas os mais determinantes são os não modificáveis, como a idade e o histórico de lesões. Se o atleta já teve uma lesão prévia na mesma região e é mais velho, o risco de uma nova lesão é significativamente maior.”

A recuperação de Messi

Lionel Messi é atendido após contusão pelo Inter Miami (Foto: Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP)

Aos 38 anos, Messi convive com uma rotina mais cuidadosa de preparação física. O tempo de afastamento, ainda não confirmado oficialmente, dependerá da resposta clínica nas próximas semanas, e da prudência da comissão técnica em preservar o jogador para os momentos decisivos da temporada.

