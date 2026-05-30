Cuca conta com Brazão e aposta em Gabigol para o Santos encarar o Vitória

O Santos entra em campo às 20h (de Brasília) deste sábado, na Vila Belmiro, pressionado pela necessidade de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Peixe inicia a rodada na 17ª colocação, com 18 pontos, dois a menos que o Vasco, equipe que abre a faixa de permanência na Série A.

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A derrota por 3 a 2 para o Grêmio, de virada, na última rodada, aumentou a pressão sobre a equipe comandada por Cuca, que encara o confronto contra o Vitória como uma oportunidade de deixar o Z-4 ainda nesta rodada.

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Pouco antes da partida, o Santos recebeu uma notícia positiva. O clube conseguiu junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) um efeito suspensivo que liberou o goleiro Gabriel Brazão para atuar. O titular havia sido condenado pela 3ª Comissão Disciplinar do tribunal a quatro partidas de suspensão e multa de R$ 4 mil por infração ao artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de ofensas à honra de integrantes da arbitragem.

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Cuca tem o retorno de Brazão ao gol do Santos (Foto: Marco Buenavista/ Sports Press Photo /Folhapress)

A punição teve origem em declarações feitas após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no Allianz Parque. A procuradoria do STJD entendeu que as declarações configuraram ofensa ao árbitro Raphael Claus e denunciou o jogador.

Ao analisar o recurso santista, o auditor-relator Maxwell Borges de Moura Vieira considerou que existem elementos jurídicos suficientes para justificar uma nova avaliação do caso pelo Pleno do STJD. Também ponderou que o cumprimento imediato da pena poderia gerar prejuízo esportivo de difícil reparação ao atleta antes do julgamento definitivo. Com isso, a suspensão e a multa permanecem sem efeito até a conclusão do processo.

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Com Brazão confirmado, o Santos está escalado para a partida com Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Oliva, Gabriel Bontempo e Miguelito; Barreal e Gabigol.

O Vitória chega à Vila Belmiro em situação mais confortável. A equipe baiana ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos conquistados em seis vitórias, quatro empates e seis derrotas. Na rodada passada, venceu o Internacional por 2 a 0, no Barradão, e tenta se aproximar do grupo que disputa vagas em competições continentais.

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O técnico Jair Ventura definiu o Vitória com Gabriel; Claudinho, Caíque Gonçalves, Neris e Luan Cândido; Jamerson, Gabriel Baralhas e Zé Vitor; Erick, Matheuzinho e Renê.