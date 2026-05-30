Arthur Cabral, do Botafogo, desabafa e manda recado a Fernando Diniz

Após a derrota de virada para o Bahia, neste sábado (30), o atacante Arthur Cabral, do Botafogo, fez forte desabafo. Em entrevista à TV Globo após a partida, o camisa 19 fez críticas à arbitragem de Davi Lacerda (ES) e ainda mandou recato ao técnico Fernando Diniz, do Corinthians, quando abordou sobre o gramado da Fonte Nova. Ele classificou o campo como "pasto".

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Isso porque Diniz, após a derrota para o Botafogo no sintético do Nilton Santos, no dia 17 de maio, criticou o campo do Glorioso e indagou: "Quando o Arthur Cabral vai acertar dois chutes daqueles de fora da área em grama natural? É muito difícil". Na ocasião, Cabral fez três gols e foi o grande nome no 3 a 1 aplicado pelo Alvinegro carioca.

— Cara, é complicado. A gente foi muito prejudicado. Quando eu jogava na Europa, eu via as entrevistas e prometi para mim mesmo que quando eu jogasse no Brasil não ia falar de arbitragem, porque é muito cansativo. Mas eu não quero falar da arbitragem dele, quero falar da falta de critério, porque a gente veio de um jogo lá em São Paulo que teve 19 minutos de bola rolando no segundo tempo. E não tem cartão amarelo por cera, não tem escanteio, não tem nada. Aí chega um outro árbitro, ele dá um escanteio, começa a dar amarelo por cera, vai e expulsa o Neto neto… É complicado — iniciou.

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— E aí entra o campo também, porque o senhor Fernando Diniz foi lá no nosso campo e falou que "é impossível jogar nesse campo", aí a gente vem jogar nesse pasto aqui. É complicado. Como é que você cobra um gramado sintético sendo que você dá essas condições de jogo para um adversário? Não tem como você cobrar um sintético de um clube sendo que a gente sai para jogar fora e pega esse campo, pega o campo lá do São Paulo que estava igual. É complicado, cara! Eu acho que a gente tem que deixar de ser hipócrita e cobrar o que é certo, e não cobrar o que nos favorece — completou.

Arthur Cabral em campo na derrota do Botafogo para o Bahia (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Em campo contra o Bahia, o Botafogo abriu o placar com golaço de Huguinho, mas levou a virada no segundo tempo. Ferraresi (contra) e David Duarte marcaram para os donos da casa.

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