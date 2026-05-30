Jardim analisa temporada do Flamengo antes da pausa: 'Queríamos mais pontos'

Técnico do Flamengo, Leonardo Jardim admitiu incômodo com a distância da equipe em relação ao Palmeiras no Campeonato Brasileiro, de quatro pontos. Em entrevista coletiva após a vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba neste sábado (30), pela 18ª rodada, o treinador analisou os resultados da equipe antes da pausa para a Copa do Mundo.

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— Conseguimos vencer o Carioca. Depois, na Libertadores, conseguimos fazer uma boa campanha, não é? Uma campanha que é a melhor campanha de algum tempo já. No Campeonato Brasileiro, com certeza queríamos ter mais pontos, esse era o objetivo. Perdemos cinco pontos logo nas primeiras três rodadas…Agora, no último jogo com o Palmeiras, voltamos a perder três pontos importantes. Em termos gerais, estamos com dois jogos para terminar o primeiro turno. Se conseguirmos fazer seis pontos (contra Mirassol e Chapecoense), vamos para um primeiro turno do nível dos melhores que tem apresentado o Flamengo nos últimos anos — avaliou Jardim.

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Sobre o desempenho na vitória sobre o Coritiba, Jardim valorizou o empenho dos jogadores, mesmo com os nove desfalques por conta da Copa do Mundo. Samuel Lino, atuando por dentro, foi o maior destaque com dois gols e uma assistência. O técnico "agradeceu" o camisa 16 pela atuação e explicou as escolhas.

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— Foi um jogo completamente dominado pelo Flamengo. No 11 contra 11, o Coritiba já tinha dificuldade, até na transição, algo que eles dominam. Neutralizamos o Josué, que faz os lançamentos da equipe. Fizemos o nosso jogo, jogo da passe, de movimentações. Samuel Lino foi quase um segundo atacante, ele tem essas características. Agradeço a ele pelos dois gols, foi uma mensagem positiva — disse.

Apesar da grande atuação rubro-negra, uma presença nas tribunas roubou as atenções no Maracanã. Jorge Jesus assistiu à partida ao lado de José Boto. Sobre a relação com o colega de profissão, Jardim relembrou indicação do "Mister" para assumir o Flamengo em 2020.

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— Ainda não (falou com Jesus). Vou aproveitar para ver se vamos jantar ou almoçar amanhã. Estive sempre trabalhando. Quando se trabalha, o tempo é pouco. Hoje foi dia de concentração, ontem teve treino à tarde. Houve pouco tempo, mas, se tiver essa possibilidade, óbvio que queremos estar juntos. Uma coisa é o futebol, outra é a nossa relação. O Jesus, em 2020, quando saiu (do Flamengo), me telefonou para vir para cá. Ele acreditava que eu era boa solução para o Flamengo. Acabou que não aconteceu, somente em 2026 — declarou.

Leonardo Jardim comemora gol do Flamengo contra o Coritiba (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

*Matéria em atualização

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