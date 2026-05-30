Botafogo leva virada do Bahia em noite de erros graves na Fonte Nova

Em tarde/noite para se esquecer, o Botafogo perdeu de virada para o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador, neste sábado (30), pelo placar de 2 a 1, em duelo válido pela 18ª rodada do Brasileirão. De expulsão do goleiro Neto a gol contra bizarro de Ferraresi, o Glorioso fechou o calendário do primeiro semestre com um resultado frustrante.

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Com o resultado, o Alvinegro fica estacionado nos 22 pontos e um jogo a menos na tabela de classificação. Do outro lado, o Bahia, de Rogério Ceni, foi a 26 e encostou no G-5.

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Bahia x Botafogo: como foi o jogo?

Golaço no começo e descontrole

A partida começou com um roteiro de cinema para o Botafogo. Logo aos seis minutos, o jovem Huguinho, que herdou a vaga de Danilo no meio-campo, acertou chute de rasíssima felicidade no ângulo do goleiro Ronaldo, de muito longe, e abriu o placar em Salvador. Cenário fantástico para o Glorioso explorar os espaços, e assim fez. Montoro quase ampliou na sequência, o time pressionou, mas não conseguiu. Antes da descida para os vestíarios, o goleiro Neto, tão criticado, "aprontou" mais uma vez.

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Após uma defesa difícil em finalização de Willian José, Neto ficou caído e o árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) marcou oito segundos com a bola em posse, assinalando o escanteio. Neto se revoltou e xingou o responsável pelo apito inúmeras vezes, frente a frente, e acabou expulso.

Erros grosseiros comprometem

Na volta para o segundo tempo, o Bahia não fez força e contou com uma lambança do Botafogo. Aos 11 minutos, Ferraresi recuou na direção do gol e o goleiro Raul acabou furando no domínio. Empate do Esquadrão. Depois disso, a partida perdeu em qualidade técnica e ficou muito aberta, com muitos erros no terço final de ambos os lados e nervosismo. Depois de levar susto na zaga, o Bahia foi ao ataque aos 46 e virou o jogo com David Duarte, interrompendo o jejum de nove jogos sem vencer.

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Goleiro Neto, do Botafogo, foi expulso por xingar árbitro (Foto: Ednei Cunha/Código 19/Folhapress)

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Quando a partida estava aberta nos minutos finais, o Tricolor, depois de muito errar, conseguiu achar o caminho do gol. Ademir recebeu de Everaldo pela direita, invadiu o espaço e rolou para o meio da área. Rodrigo Nestor deixou a bola passar, e o zagueiro David Duarte apareceu para bater forte e virar o placar, para dar fim à sequênia negativa dos donos da casa.

Deu aula 🏅

O destaque do jogo foi o golaço marcado pelo volante Huguinho, de 19 anos, cria da base do Botafogo. Ele sustentou na marcação, apareceu bem para distribuição e foi premiado pela boa fase logo no início com seu primeiro tento anotado pelo time principal do Glorioso.

Ficaram abaixo 📉

Negativamente, o goleiro Neto, do Botafogo, sobrou. Fazia bom jogo, com intervenções importantes, mas a expulsão por xingar o árbitro deixou o grupo "na mão". Além do arqueiro, Ferraresi e Raul, protagonistas no lance da virada, comprometeram.

Não vou ver isso sozinho 😱

O gol do Bahia saiu de um lance inacreditável no início do segundo tempo. Com situação controlada na saída de bola, Ferraresi recuou forte demais para o goleiro Raul, que, quando foi dominar, acabou traído pelo gramado irregular. Gol contra "bizarro" na Fonte Nova.

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✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA 2 X 1 BOTAFOGO

BRASILEIRÃO - 18ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 30 de maio de 2026, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas (ES)

🖥️ VAR: Marcelo Henrique de Gois (ES)

Gols: Ferraresi (contra) 11'/2ºT e David Duarte 46'/2ºT (BAH); Huguinho 6'/1ºT (BOT)

Cartões amarelos: Ademir e Erick (BAH); Ferraresi, Medina, Huguinho e Montoro (BOT)

Cartão vermelho: Neto (BOT)

⚽ ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo, Gilberto, David Duarde, Ramos Mingo e Zé Guilherme (Sanabria); Caio Alexandre (Everton Ribeiro), Erick e Rodrigo Nestor; Kike Oliveira (Ademir), Erick Pulga (Everaldo) e Willian José (Marcos Victor).

BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)

Neto, Mateo Ponte, Ferraresi, Justino (Chris Ramos) e Alex Telles; Huguinho, Medina (Newton) e Montoro (Santo Ridríguez), Lucas Villalba (Raul), Kauan Toledo (Matheus Martins) e Arthur Cabral.