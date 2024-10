Anderson Daronco foi o árbitro principal de Corinthians x Flamengo (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 15:56 • São Paulo (SP)

Na zona mista, o diretor jurídico do Corinthians, Vinícius Cascone, afirmou ter visto um membro da delegação do Flamengo entregar uma camisa do clube carioca a Anderson Daronco, principal árbitro do duelo decisivo. No confronto, o Rubro-Negro eliminou o Timão e está classificado para a final da Copa do Brasil.

➡️Neto manda forte recado a Marcos Braz após Corinthians x Flamengo: ‘Babaquice’

Após a partida, o dirigente do Corinthians pediu para que o "incidente" seja registrado na súmula oficial do jogo, que ainda não foi publicada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Com a declaração de Cascone, Marcos Braz também deu sua opinião sobre o suposto ocorrido com Daronco e a acusação de favorecimento para o Flamengo, na partida contra o Corinthians neste domingo (20).

- Imputar qualquer tipo de situação a arbitragem de hoje é piada. É uma piada falar de camisa. Não vi se deu camisa ou não. Se deu, não adiantou nada, foi pior - rebateu o vice-presidente do Flamengo

Além de contestar a fala do corintiano, Braz reclamou da arbitragem no lance de falta do Gustavo Henrique em cima do Arrascaeta, assim como as condições que a equipe rubro-negra encontrou no vestiário da Neo Química Arena.

- A arbitragem errou no primeiro lance do jogo ao não expulsar o jogador (do Corinthians). Não tinha cobertura nenhuma. Tiveram cartões desproporcionais. O Corinthians não tem que reclamar de nada, a gente que tem. Chegamos com o som ambiente do estádio revertido para dentro do vestiário. Uma loucura, não dava para ouvir nada, luzes apagadas. O quarto arbitro resolveu bem… - completou Braz.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Apesar de ter a torcida ao lado, e um jogador a mais durante a maior parte do jogo - graças à expulsão de Bruno Henrique ainda no primeiro tempo -, o Corinthians não conseguiu marcar gol e o duelo terminou em 0 a 0. Com o resultado, o Flamengo garantiu a vaga e vai enfrentar o Atlético-MG na final da Copa do Brasil.