Com a classificação, Flamengo alcança recorde histórico na Copa do Brasil

Filipe Luís durante o jogo entre Corinthians e Flamengo, pela Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 12:53 • Redação do Lance!

O Flamengo eliminou o Corinthians, no último domingo (20), na Neo Química Arena, e garantiu a classificação à final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro vai encarar o Atlético-MG, que superou o Vasco no último sábado (19), e alcançou uma marca histórica na competição: o time carioca é o segundo na história a chegar em três finais seguidas da copa nacional.

➡️ Bruno Henrique desabafa após expulsão em Corinthians x Flamengo

Além da decisão contra o Galo neste ano, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil sobre o Corinthians, em 2022, e foi vice para o São Paulo no ano seguinte. Ou seja, são três consecutiva do mata-mata nacional. O Grêmio, em 1993, 1994 e 1995, também conseguiu o feito. À época, o time gaúcho foi campeão em 1994 e perdeu os outros dois anos.

A classificação sobre o Corinthians também tornou o Flamengo o time que mais vezes avançou à final da Copa do Brasil. Além de 2024, o Rubro-Negro esteve na decisão do mata-mata em 1990, 1997, 2003, 2004, 2006, 2013, 2017, 2022 e 2023. Das nove finais já disputadas, os cariocas venceram quatro.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Como foi o jogo entre Flamengo e Corinthians na semifinal da Copa do Brasil?

Com a necessidade de reverter o placar da ida, o Corinthians começou a partida pressionando o Flamengo em Itaquera, mas não conseguiu transformar a imposição em chances claras de gol. Aos 8 minutos, Alex Sandro aproveitou cobrança de falta de Arrascaeta para abrir o placar. Após revisão do VAR, o tento foi anulado por Anderson Daronco, por impedimento.

Aos 30 minutos do primeiro tempo, Bruno Henrique acertou a cabeça do lateral-direito Matheuzinho com a travas da chuteira direita e recebeu cartão vermelho direto do árbitro Anderson Daronco. Foi a segunda expulsão do atacante rubro-negro na temporada. Para reforçar o sistema defensivo do Flamengo, Filipe Luís optou por colocar o zagueiro Fabrício Bruno no lugar do atacante Gabigol.

Com as alterações de Ramón Díaz no intervalo, o Corinthians voltou pressionando o Flamengo, que recuou ainda mais as linhas defensivas. Mesmo com o domínio da posse de bola, o Timão não conseguiu tabelar perto do gol adversário. A grande chance de perigo veio a partir de jogada individual do jovem Giovane, que driblou dois marcadores, cortou para o meio e bateu cruzado. Bem posicionado, Rossi efetuou a defesa.