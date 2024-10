Galvão Bueno critica treinador do Corinthians após eliminação na Copa do Brasil: ‘Faltou organização e criatividade’

Galvão opinou sobre o confronto entre Flamengo e Corinthians (Foto: Reprodução/Flow Podcast)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

Galvão Bueno, icônico ex-narrador da Globo, não aprovou a atuação do Corinthians contra o Flamengo na volta da semifinal da Copa do Brasil. Em texto publicado, o comunicador afirmou que faltou organização e criatividade para a equipe paulista se classificar.

Na mesma publicação, Galvão ainda elogiou a postura do time do Flamengo, que mesmo com um jogador a menos conseguiu conter as investidas do Corinthians e segurou a vaga. Além disso, ele enfatizou a partida feita pelo meia Gérson, titular também na vitória da Seleção Brasileira em cima do Peru na última semana.

Galvão faz análise da semifinal da Copa do Brasil em rede social (Foto: Reprodução Instagram)

Classificado, o Flamengo encara o Atlético-MG, que superou o Vasco no último sábado (19), na decisão da Copa do Brasil. Já no Brasileirão, o próximo confronto da equipe de Filipe Luís é contra o Juventude, no sábado (26). Eliminado da Copa do Brasil, o Corinthians encara o Racing, da Argentina, na próxima quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Ademais, a equipe paulista ainda busca evitar o rebaixamento no Brasileirão.