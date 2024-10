Filipe Luís durante o jogo entre Corinthians e Flamengo pela Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Publicada em 20/10/2024

André Rizek brincou com a versatilidade de Filipe Luís para montar estratégias no comando do Flamengo, principalmente após o time ter sobrevivido com um a menos sem tomar gols na semifinal da Copa Do Brasil. Bruno Henrique, aos 27 minutos, deixou a vida do Rubro-Negro mais complicada após ser expulso por uma entrada dura em Matheuzinho.

Filipe Luís nunca escondeu sua admiração por Jorge Jesus, e já repetiu alguns comportamentos no dia a dia do Ninho do Urubu desde que assumiu o Flamengo, na segunda-feira (30).

Mantra 'ganhar'

Antes da partida contra o Bahia, pela 29ª rodada do Brasileirão, o treinador repetiu o mantra usado por Jorge Jesus em sua preleção. Filipe Luís repetiu: 'ganhar, ganhar, ganhar, ganhar, ganhar. Acostumar a ganhar. Ganhar, ganhar, ganhar'. O vídeo divulgado pela FlaTV causou a nostalgia aos torcedores rubro-negros.

Como foi o jogo?

O Flamengo empatou em 0 x 0 com o Corinthians neste domingo (20) e avançou à decisão da Copa Do Brasil. Mesmo com um homem a menos desde os 30 minutos da primeira etapa, a equipe carioca administrou a pressão do adversário e, agora, encara o Atlético-MG na decisão da competição.

O que vem por aí

Classificado, o Flamengo encara o Atlético-MG, que superou o Vasco no último sábado (19), na decisão da Copa do Brasil. No {Campeonato Brasileiro}, o próximo confronto da equipe de Filipe Luís é contra o Juventude, no sábado (26).