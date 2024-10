Neto manda forte recado a Marcos Braz após Corinthians x Flamengo: ‘Babaquice’

Neto detonou declaração de Marcos Braz após Corinthians x Flamengo (Foto: Reprodução/Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 06:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Após a classificação do Flamengo sobre o Corinthians, Marcos Braz disparou contra a arbitragem de Anderson Daronco na Neo Química Arena. O vice-presidente do Rubro-Negro também alfinetou o Alvinegro e ironizou as reclamações recentes do adversário. Ídolo do clube paulista, o ex-jogador Neto rebateu o dirigente.

- Voltaremos à CBF. Desde o começo do ano a gente tem ido à CBF e vamos mais uma vez tentar entender principalmente esse lance do Arrascaeta, porque ele já estava na diagonal em direção ao gol e eu acho que o jogador deles fez a falta, só que a interpretação dele (Daronco) foi uma brincadeira - começou Braz.

- O Corinthians não tem que reclamar de absolutamente nada. Só a gente tem que reclamar. A gente chegou aqui no começo com o som do estádio revertido para dentro do vestiário. Uma loucura que estava lá dentro, não conseguia ouvir absolutamente nada. Choram muito, em relação a arbitragem, a mudança de datas… Isso acaba prejudicando - completou.

A situação citada por Braz em campo ocorreu ainda no primeiro tempo, quando Gustavo Henrique parou Arrascaeta com falta. Daronco deu cartão amarelo ao zagueiro do Corinthians. Neto não gostou das declarações do dirigente e ainda mandou um recado ao Atlético-MG, que enfrenta o Rubro-Negro na decisão da Copa do Brasil.

- Vocês rasgaram o regulamento. Usaram e usam até hoje o Maracanã, vocês não tem estádio… E vem falar que o Corinthians está chorando porque mudou a data. Parabéns ao Flamengo, mas é esse tipo de gente que o futebol brasileiro merece, é esse tipo de dirigente aí. É uma babaquice escutar você - disse Neto.

- Atlético-MG x Flamengo na final da Copa do Brasil. O Atlético-MG que sempre foi prejudicado pela arbitragem carioca desde antes de Cristo. O Galo tem que ficar muito esperto em relação a isso - completou o apresentador do "Apito Final".