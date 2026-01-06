Copinha tem vitórias dos favoritos, goleadas e primeiros classificados; veja resultados

O quarto dia da Copinha foi agitado e contou com de tudo um pouco: estreias de favoritos, goleadas expressivas e os primeiros classificados à segunda fase da competição. Quatro equipes garantiram de forma antecipada presença no mata-mata — Grêmio, Ponte Preta, Mirassol e Votuporanguense. Confira os resultados desta segunda-feira.

A Ponte Preta foi a primeira equipe a carimbar a vaga na segunda fase da Copinha. A confirmação veio com o triunfo por 2 a 0 sobre o Meia Noite, em Patrocínio Paulista (SP). O resultado manteve a Macaca na liderança do Grupo 14, com seis pontos conquistados, e garantiu ao menos a segunda colocação, suficiente para avançar de etapa.

O grupo ainda conta com Coritiba (três pontos) e Real-RR e Meia Noite (um ponto cada), que agora brigam pela segunda vaga.

Bicampeão e um dos grandes favoritos, o Palmeiras iniciou sua caminhada em busca do terceiro título da Copinha vencendo por 4 a 2 o Monte Roraima-RR, na Arena Barueri, em partida do Grupo 27.

A equipe do Verdão mostrou alto poder ofensivo e começou o torneio dividindo a liderança com o Remo, que bateu o Batalhão-TO por 2 a 0. Com bom desempenho coletivo, o time alviverde largou com confiança e já desponta como um dos principais candidatos à conquista.

O Fluminense também estreou com vitória. O Tricolor carioca derrotou o Água Santa por 2 a 0, pelo Grupo 25, e fez jus ao rótulo de favorito. Dominante desde o início, a equipe mostrou estabilidade defensiva e controle das ações, somando os primeiros três pontos na busca pela classificação.

Além da Ponte Preta, outras três equipes garantiram a vaga antecipada. O Grêmio aplicou uma goleada por 7 a 0 sobre o Galvez-AC, no Grupo 2, e segue com 100% de aproveitamento. O Votuporanguense, que divide a chave com o Tricolor gaúcho, superou o Falcon-SE por 3 a 0 e também chegou aos seis pontos.

Já o Mirassol venceu o Linense por 1 a 0 e confirmou a boa fase no Grupo 4, com duas vitórias em dois jogos e classificação antecipada.

Depois de tropeçar na estreia, o Coritiba reagiu em grande estilo. O Coxa goleou o Real-RR por 9 a 0, registrando a maior vitória da rodada e mantendo vivas as chances de classificação no Grupo 14, que ainda tem a Ponte Preta na liderança isolada.

Confira os jogos desta segunda-feira:

Grupo 2

Galvez-AC 0 x 7 Grêmio

Votuporanguense 3 x 0 Falcon-SE

Grupo 4

Mirassol 1 x 0 Linense

Sport x Linense

Grupo 14

Meia Noite 0 x 2 Ponte Preta

Real-RR 0 x 9 Coritiba

Grupo 25

Sfera 0 x 1 Brasiliense

Fluminense 2 x 0 Água Santa

Grupo 27

Remo 2 x 0 Batalhão-TO

Palmeiras 4 x 2 Monte Roraima-RR