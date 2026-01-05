Erro da arbitragem no jogo do Palmeiras na Copinha causa revolta: 'Absurdo'

Até mesmo torcedores do Palmeiras se manisfestaram sobre o erro de arbitragem que resultou no quarto gol aliveverde no duelo contra o Monte Roraima, na estreia pela Copinha.

Ainda com o placar marcando 3 a 2, Arthur aproveitou um erro na saída de bola, recebeu a bola e arriscou o chute de fora da área. A finalização explodiu no travessão do goleiro Cadu e parecia não ter entrado, mas o assistente correu em direção ao centro do campo para assinalar o gol.

Verdão vence Monte Roraima na estreia

Texto de Vitor Palhares, setorista do Palmeiras no Lance!

O Palmeiras venceu o Monte Roraima-RR por 4 a 2, na noite desta segunda-feira (5), na Arena Barueri, na estreia das equipes na fase de grupos da Copinha. Luis Sabóia, Fábio, Victor Gabriel e Arthur marcaram para o Alviverde, enquanto os gols visitantes foram anotados por Thiago e Germano.

Com o resultado, o Palmeiras empatou em pontos com o Remo, que derrotou o Batalhão-TO, mas assumiu a liderança do Grupo 27 da Copinha devido aos critérios de desempate.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (8), diante do Batalhão-TO, pela segunda rodada da fase de grupos da Copinha. A partida terá início às 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

Os jogadores do Palmeiras inscritos na Copinha

1 . Goleiros: Aranha (05), Kauan Lima (07) e Luiz Sá (07); 2 . Zagueiros: Benedetti (06), Luccas Ramon (08), Pimenta (06), Robson (06) e Rocha (05); 3 . Laterais: André Lucas (06), Arthur (05), João Gabriel (07), Luis Saboia (07); 4 . Meio-campistas: Coutinho (06), Davi Góes (05), Erick Belé (07), Fabio (05), João Paulo (07), Kauã Lira (07) e Larson (05); 5 . Atacantes: Antônio Marcos (07), Eduardo (09), Felipe Teresa (06), Halerrandrio (06), Heittor (07), Hugo (06), Juan Gabriel (08), Juliano (08), Riquelme Fillipi (06), Sorriso (05) e Victor Gabriel (06).