São Paulo e Porto chegam a acordo, e Moreira retorna ao Tricolor

O lateral-direito João Moreira está de volta ao São Paulo, após um período de empréstimo ao Porto, de Portugal, desde o início de 2025. Os clubes rescindiram o vínculo contratual com o jovem de 21 anos, que está no CT do Tricolor há algumas semanas tratando uma lesão muscular.

São Paulo e Porto entenderam que não fazia sentido o lateral retornar a Portugal para ficar pouco tempo após a recuperação, já que o contrato era válido apenas até o meio deste ano. Moreira está em fase de transição e em pouco tempo estará à disposição da comissão técnica liderada por Hernán Crespo.

- O FC Porto chegou a acordo com o São Paulo para o término da cedência de João Moreira. Rescindido o vínculo por empréstimo, o lateral de 21 anos está de regresso ao Brasil. O Clube deseja as maiores felicidades a João Moreira - escreveu o clube, em nota publicada no site oficial.

Moreira estreou pelo time profissional em 2022, aos 17 anos, ficou pouco mais de um ano no futebol europeu. Ao todo, tem 25 partidas e um gol pelo clube paulista. Pelo Porto B, fez 12 partidas e não chegou a jogar no time principal.

O lateral, que atua tanto na direita quanto na esquerda, soma algumas convocações para as seleções de base de Portugal entre 2021 e 2022. Além de amistosos, ele disputou os Torneios de Limoges (2021) e o Internacional do Porto (2022), ambos pela categoria Sub-18.

Pela brasileira, também soma convocações para as seleções de base. Na última delas, para o Pan Americano Sub-23, em 2023, acabou cortado.

João Moreira durante passagem pelo Porto B (Foto: Divulgação)

