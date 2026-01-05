Gol do Palmeiras na Copinha gera polêmica; entenda uso do VAR no torneio

A vitória do Palmeiras sobre o Monte Roraima-RR por 4 a 2, nesta segunda-feira (5), na estreia das equipes na Copinha, foi marcada por um erro bizarro da arbitragem.

Nos minutos finais da segunda etapa, Arthur aproveitou um vacilo do adversário na saída de bola e arriscou chute de fora da área. A bola explodiu no travessão e passou longe de entrar na meta defendida por Cadu, mas a arbitragem assinalou gol.

Vale lembrar que as partidas da Copinha não possuem a tecnilogia do VAR para revisão de lances. A tecnologia só será usada a partir da semifinal do principal torneio de base do futebol brasileiro, desde que a FPF (Federação Paulista de Futebol) obtenha as autorizações necessárias.

Para que seja utilizado, o VAR exige que o estádio conte com as condições tecnológicas apropriadas. O local das semifinais ainda não está definido, mas a decisão será no Pacaembu, mesmo palco da final da Copinha Feminina de 2024, que contou com o uso do árbitro de vídeo.

Elenco do Palmeiras antes de estreia na Copinha (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Como foi o jogo entre Palmeiras e Monte Roraima

O Palmeiras, diante de sua torcida, controlou o Monte Roraima desde o início da partida e precisou de apenas três minutos para abrir o placar, com Luis Sabóia, após bela tabela na entrada da área adversária.

Em vantagem no marcador, a equipe de Lucas Andrade passou a acumular chances desperdiçadas e viu Thiago subir sozinho dentro da área para igualar o placar. O duelo se manteve aberto, com ambas as equipes tendo dificuldades para manter a posse de bola no meio de campo. Nos minutos finais, os dois times ainda desperdiçaram chances claras.

A segunda etapa, assim como os 45 minutos iniciais, foi de controle do Palmeiras. Ao todo, o Alviverde marcou mais três gols, enquanto o camisa 10 Germano, em cobrança de falta, descontou para o Monte Roraima.

Supensão e parada técnica em jogos da Copinha

Na Copinha, a suspensão automática se dá com dois cartões amarelos, não três. Caso um atleta ou membro da comissão receba um cartão amarelo num jogo e depois seja expulso com um vermelho direto, o primeiro cartão permanece na contagem da série nos jogos seguintes.

Em outro cenário, se a pessoa for punida com o segundo amarelo da série e, no mesmo jogo, com um vermelho direto, pegará dois jogos de suspensão automática. Caso ela receba os dois amarelos no mesmo jogo e o consequente cartão vermelho, zera a contagem.

Todas partidas terão duas paradas técnicas para hidratação, uma em cada tempo, com duração de dois minutos. A pausa será aproximadamente aos 22 minutos do primeiro tempo, e aos 67 do segundo.