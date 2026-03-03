Renato Gaúcho confirma acerto com o Vasco: 'Feliz em estar de volta'

O treinador Renato Gaúcho utilizou suas redes sociais nesta terça-feira (3) para confirmar o acerto com o Vasco. Em publicação, o técnico demonstrou entusiasmo com o retorno a São Januário e afirmou estar "feliz em estar de volta". O contrato será válido até o fim da temporada.

Postagem de Renato Gaúcho no Instagram (Foto: Reprodução/Instagram)

Clube e treinador já estavam alinhados em relação ao projeto esportivo. O principal entrave nas negociações era a questão financeira. Após Renato recusar as duas primeiras propostas apresentadas pela diretoria, as conversas evoluíram nos últimos dias, com ambas as partes se aproximando de um denominador comum. Com os ajustes finais encaminhados, a tendência é de que o anúncio oficial seja feito pelo clube nas próximas horas.

Desde a saída de Fernando Diniz, após a derrota para o Fluminense no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, o Gigante da Colina iniciou a busca por um comandante capaz de reorganizar a equipe e extrair mais do elenco na sequência da temporada. A avaliação interna era de que o grupo precisava de um perfil experiente, acostumado a lidar com pressão e com capacidade de gestão de vestiário.

Diante do cenário, Renato Gaúcho passou a ser tratado como a opção mais viável e coerente com a realidade financeira e esportiva do Vasco, além de contar com o aval da maior parte da diretoria. Identificado com o clube e conhecedor do ambiente de São Januário, ele retorna com a missão de recolocar a equipe nos trilhos e dar estabilidade em um momento de pressão.

Renato já deve iniciar os trabalho no CT Moacyr Barbosa nesta quarta-feira (4). O treinador vai ter pouco mais de uma semana para ajustar o time que volta a campo no próximo dia 12 para enfrentar o Palmeiras, em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.