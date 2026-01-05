O Fluminense estreou com vitória na Copinha ao vencer o Água Santa por 2 a 0 na noite desta segunda-feira (5). Os gols do Tricolor no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva foram de Vagno e Kelwin.

No outro jogo do Grupo 25, o Brasiliense venceu o Sfera por 1 a 0. Dessa forma, o Tricolor lidera o grupo pelo saldo de gols. O próximo confronto será justamente contra o time de Brasília, no dia 8 (quinta-feira), às 16h30.

Como foi o jogo

Primeiro tempo

Os 15 minutos iniciais do jogo foram de superioridade do Água Santa, que teve a primeira chance do jogo em boa jogada de Nicolas Viana, que arrancou pela esquerda e invadiu a área para bater de bico nas mãos do goleiro tricolor. No lance seguinte, o time paulista teve nova oportunidade, dessa vez de escanteio, em cabeceio de Nicolas Kauã.

Depois da pressão, o jogo esfriou, até que, aos 28 minutos, o goleiro paulista, Kauan Dias, foi expulso e mudou o rumo da partida. Depois de lançamento vindo da defesa, Isack Gabriel arrancou e bateu na saída do goleiro, que defendeu com a mão fora da área. Na cobrança de falta, Vagno pegou o rebote e abriu o placar para o Flu.

Mesmo com um jogador a menos, o Água Santa não desistiu do jogo e manteve a postura para tentar o empate, mas sem levar perigo à meta de Gustavo Felix. Do outro lado, o Tricolor não conseguiu aproveitar a superioridade numérica, encerrando a primeira etapa com uma vitória simples.

Gorgulho, capitão do Fluminense contra o Água Santa, pela Copinha (Foto: Leonardo Brasil/FFC)

Segundo tempo

Os Moleques de Xerém voltaram do vestiário mais organizados e levaram perigo logo nos primeiros minutos em lance que deu origem ao pênalti que ampliou o marcador em cobrança de Kelwin. Poucos minutos depois, o Água Santa tentou a resposta com Jajá, que bateu de longe para a defesa de Felix.

O lance acendeu o time, que teve nova chance na sequência. Felipe Dahora recebeu livre na direita e entrou na área, mas finalizou para fora. O Tricolor voltou a ameaçar já nos minutos finais, em chute de Kauã Velon para grande defesa do goleiro do time paulista.

Ficha Técnica:

🏆FLUMINENSE X ÁGUA SANTA - 1ª RODADA DA COPINHA

GRUPO 25

⚽Gols: Vagno (31'), Kelwin (51')

🟨Cartões amarelos: Pedro Costa (FLU)

🟥Cartão vermelho: Kauan Dias (AGS), Tutti Mendes (AGS)

📍Estádio: Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, Santana de Parnaíba (SP)

🗣️Arbitragem: Vinicius Diniz de Camargo

🚩Assistentes: Lucas Rodrigues Antonio e Renan da Silva Barbosa

ESCALAÇÕES

Fluminense (Felipe Canavan): Gustavo Felix, Kaio Borges, Gorgulho, Pedro Costa, Vagno, Fabinho, Gabriel R., Oliver, Palacios, Isack Gabriel e Kelwin.

Água Santa (Tutti Mendes): Kauan Dias, Filipe Dahora, Nicolas Kauã, Diogo Martins, Bryan, Gustavo Henrique, Arapiraca, Jajá, Nicolas Viana, Lucas Tupça e F. Mandarino.