Copa Ruy Carlos Ostermann define vaga gaúcha na Série D

Visando manter as equipes do Interior em atividade no segundo semestre, começa nesta quarta-feira (17) a Copa FGF, chamada carinhosamente de Copinha. Neste ano, o troféu do torneio levará o nome de Professor Ruy Carlos Ostermann, em homenagem ao cronista esportivo Ruy Carlos Ostermann, falecido em junho. Com apenas oito equipes, a competição não terá a defesa do título.

Competição tradicional do segundo semestre do calendário do futebol gaúcho teria nove clubes. Atual campeão, o São José, porém, decidiu recentemente não participar da disputa que dá uma vaga à Série D do Campeonato Brasileiro, bem como na final da Recopa Gaúcha do ano que vem.

Grêmio também abriu mão

Como o Grêmio resolveu não participar, por meio do seu time sub-20, o torneio será disputado por apenas oito equipes, movimentando sete cidades. Estarão no torneio Aimoré, de São Leopoldo; Brasil e Pelotas, de Pelotas; Esportivo, de Bento Gonçalves; Gaúcho, de Passo Fundo; Juventude, de Caxias do Sul; São Gabriel, da cidade homônima; e o sub-20 do Internacional.

Na primeira fase todos eles se enfrentam em turno único quando os seis melhores se classificam. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal e os demais disputam um mata-mata com jogos de ida e volta para conhecer os outros dois semifinalistas. A final da Copa FGF está precisa para 14 de dezembro.

Primeira rodada definida

Como o jogo entre Inter x São José já estava marcado quando da elaboração da tabela, com o cancelamento de todos os duelos do Zequinha, o Colorado também só irá estrear na segunda rodada. Confira abaixo a agenda de partidas da primeira rodada quando o Juventude seria o único a folgar.

Os jogos desta quarta (17)

15h | Estrela D´Alva | São Gabriel x Esportivo

15h30 | Cristo Rei | AImoré x Pelotas

20h | Bento Freitas | Brasil de Pelotas x Gaúcho