Internacional sofre invasão no CT em meio à crise na temporada
Colorado vem de goleada e vê sinais de crise na temporada
O Centro de Treinamento Parque Gigante, do Internacional, foi invadido na manhã desta terça-feira (16) por torcedores. De acordo com o clube a Brigada Militar foi acionada para atender uma ocorrência no pátio do espaço. O grupo não teve acesso às áreas do CT.
Em nota divulgada, a diretoria do Colorado informou que a situação foi rapidamente controlada na área externa. Membros de uma torcida uniformizada do Internacional foram identificados pelos agentes de segurança de Porto Alegre e rapidamente contidos.
— O Clube ressalta que não tolerará atos de invasão e desrespeito às suas instalações, e tomará todas as medidas cabíveis para preservar a integridade de seus profissionais e patrimônio — escreveu o Internacional.
Crise no Internacional
O clube gaúcho ocupa apenas a 12ª colocação no Campeonato Brasileiro e vem de goleada sofrida para o Palmeiras, fora de casa, pelo placar de 4 a 1. Isso provocou ainda ais pressão no dia a dia do Colorado, que vê o técnico Roger Machado com trabalho em xeque após a longa pausa para a Data Fifa.
No breve protesto no CT Parque Gigante, conversaram com os invasores o vice-presidente de futebol José Olavo Bisol e D'Alessandro, diretor esportivo do Inter. O objetivo do grupo era cobrar o elenco já visando o clássico com o Grêmio, no domingo (21), no Beira-Rio.
