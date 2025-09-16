menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Internacional sofre invasão no CT em meio à crise na temporada

Colorado vem de goleada e vê sinais de crise na temporada

CT Parque Gigante, do Internacional (Foto: Divvulgação/Internacional)
imagem cameraCT Parque Gigante, do Internacional (Foto: Divvulgação/Internacional)
Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/09/2025
13:08
O Centro de Treinamento Parque Gigante, do Internacional, foi invadido na manhã desta terça-feira (16) por torcedores. De acordo com o clube a Brigada Militar foi acionada para atender uma ocorrência no pátio do espaço. O grupo não teve acesso às áreas do CT.

Em nota divulgada, a diretoria do Colorado informou que a situação foi rapidamente controlada na área externa. Membros de uma torcida uniformizada do Internacional foram identificados pelos agentes de segurança de Porto Alegre e rapidamente contidos.

— O Clube ressalta que não tolerará atos de invasão e desrespeito às suas instalações, e tomará todas as medidas cabíveis para preservar a integridade de seus profissionais e patrimônio — escreveu o Internacional.

Crise no Internacional

O clube gaúcho ocupa apenas a 12ª colocação no Campeonato Brasileiro e vem de goleada sofrida para o Palmeiras, fora de casa, pelo placar de 4 a 1. Isso provocou ainda ais pressão no dia a dia do Colorado, que vê o técnico Roger Machado com trabalho em xeque após a longa pausa para a Data Fifa.

Roger Machado, técnico do Internacional
Roger Machado ganhou sobrevida no Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

No breve protesto no CT Parque Gigante, conversaram com os invasores o vice-presidente de futebol José Olavo Bisol e D'Alessandro, diretor esportivo do Inter. O objetivo do grupo era cobrar o elenco já visando o clássico com o Grêmio, no domingo (21), no Beira-Rio.

