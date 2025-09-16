Em meio à turbulência amplificada pela goleada de 4 a 1 para o Palmeiras, o Internacional tem que achar um time para o Gre-Nal do returno do Campeonato Brasileiro. Com os treinos da segunda-feira (15) até o sábado (20), o técnico Roger Machado terá que juntar os farrapos após o baile da derrota para o Verdão para remontar o time.

O clássico é válido pela 24ª rodada do Nacional. O confronto será no estádio Beira-Rio, às 17h30min (de Brasília) do domingo (21).

Escolha do esquema

Com sete derrotas em dez jogos e tendo tomado 21 gols nos primeiros últimos 12 confrontos, o comandante colorado irá tratar primeiro de arrumar a defesa. O setor ganhará o reforço de Bernabei, que não jogou no sábado (13) por estar suspenso pelo terceiro amarelo.

Só isso, porém, não será solução. Afinal, o argentino só esteve ausente frente ao Palmeiras. Então, as opções que devem ser testadas variam da volta pura e simples de Gabriel Mercado à zaga à montagem de um 3-5-2 mais defensivo.

Dois ou três zagueiros?

Mercado, que retorna de lesão muscular na panturrilha direita, poderia jogar entrando no lugar de Juninho ou como zagueiro da sobra. No primeiro caso, é possível que Roger troque também o primeiro volante.

Nessa opção, o técnico tem como opções Richard, Luis Otávio e Ronaldo, que inicia retreinamento após lesão muscular nesta segunda. A dúvida fica em quem sairia do time: Thiago Maia, que vem de atuações ruins, Alan Rodríguez, que após um início promissor, afundou com o time, ou Vitinho, a opção mais lógica.

Borré volta ao ataque?

A terceira mudança poderia ser o retorno de Rafael Borré ao comando do ataque. O colombiano, no entanto, não treinou na Data Fifa e seguia com desconforto muscular na região posterior da coxa direita no final de semana.

Assim, o centroavante para o derby deve ser Ricardo Mathias, salvo uma recuperação rápida do camisa 19. O problema é que, assim como Borré e Valência, que se transferiu para o Pachuca-Mex na semana passada, o garoto de 19 anos deixou de marcar – já são seis jogos sem gols.