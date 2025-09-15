O Internacional divulgou a agenda de compra de ingressos para a partida contra o Grêmio, o Gre-Nal 448, válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 17h30min (de Brasília) de domingo (21), no estádio Beira-Rio. Sócios e sócias que adquirirem sua entrada, todos ao adquirir ingresso, todos poderão levar um acompanhante ao jogo sem custos. O check-in deve abrir na próxima segunda-feira (15), às 10h.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Preços dos ingressos

Além disso, sócios e sócias da modalidade Campeão do Mundo poderão adquirir o ingresso com 80% de desconto, o que representa uma redução ainda maior no valor habitual das entradas. Já os Nada Vai Nos Separar, terão 40% de desconto. Também nesta partida, o Portão 2 será comercializado com os valores dos Setores Populares (P3, P7).

Mas fique atento: a promoção na entrada de acompanhante é válida por tempo e quantidade limitados. Garanta sua presença para apoiar o Clube do Povo em busca de mais uma vitória em Gre-Nal! O check-in deve abrir na próxima segunda (15), às 10h.

continua após a publicidade

Vale lembrar que, em conformidade à Lei Geral do Esporte, o acesso à cancha do Inter, a partir de agora, ocorrerá exclusivamente por meio de biometria facial. Ou seja, sócios e sócias não usarão a carteirinha para passar nas catracas, e sim o próprio rosto, cujo cadastro precisa ser previamente realizado no Mundo Colorado.

Ingressos para Internacional x Grêmio (Arte: Divulgação/SC Internacional)

Prévia do jogo

Inter e Grêmio se enfrentam pelo Brasileirão em meio a crises internas. O Colorado vem de sete derrotas em dez jogos - uma delas a goleada de qua a 1. O técnico Roger Machado está garantido até o clássico. Depois, não se sabe. Enquanto isso, o coirmão perdeu por 1 a 0 para o Mirassol, na Arena, e está a três pontos da zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

Como chegar ao Beira-Rio

O Beira-Rio está localizado na avenida Padre Cacique, 891, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. Veja as principais formas de chegar ao estádio:

Como chegar de ônibus ao Beira-Rio

Diversas linhas de ônibus passam pelas proximidades do estádio, incluindo as linhas 149, 165, 188 e 171. O acesso pela avenida Padre Cacique facilita a chegada por transporte público. Além disso, há uma linha específica para dias de jogos, a F993 Futebol, que sai do Largo Glênio Peres, no Centro. Após a partida, os mesmos veículos parem da rua Nestor Ludwig e desembarcam no Largo Glênio Peres.

Como chegar de carro ao Beira-Rio

O estádio oferece estacionamento com capacidade para cerca de 5 mil veículos, sendo 3 mil elas cobertas. O acesso é feito principalmente pela avenida Padre Cacique e rua Otávio Dutra, que são as principais vias que cercam o estádio. Recomenda-se chegar cedo, especialmente em dias de grandes eventos.

O uso de aplicativos de transporte é comum nos dias de jogos e eventos. Pontos de embarque e desembarque estão distribuídos ao redor do estádio, facilitando o acesso.