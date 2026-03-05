São Paulo aposta em renovações de titulares para 'blindar' elenco; entenda movimento

Recentemente, o São Paulo acertou as renovações de Luciano, Sabino e agora Marcos Antônio. Três jogadores titulares do elenco, que contam com a confiança tanto da diretoria quanto da comissão técnica de Hernán Crespo. Luciano e Sabino tiveram seus vínculos ampliados até 2028, enquanto Marcos Antônio renovou até 2030, contrato já oficializado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

O movimento faz parte de uma estratégia clara do São Paulo: blindar atletas considerados peças essenciais.

No caso de Luciano, por exemplo, o atacante tinha contrato até o fim de 2026 e, a partir da metade deste ano, já poderia assinar um pré-contrato com outro clube. Com a renovação, essa possibilidade deixa de existir, garantindo maior segurança para ambos os lados.

Além disso, essas renovações também contam com ajustes salariais, como também aumento das multas rescisórias, mecanismo importante para proteger o clube no mercado.

No caso de Marcos Antonio, isso foi exemplo. Na janela de transferências mais recente, o meia foi bastante sondado pelo Flamengo, que não mediu esforços nas negociações. O Tricolor fez uma proposta que girou em torno dos 25 milhões de euros.

A multa rescisória do jogador para transferências para o mercado internacional é de 100 milhões de euros (cerca de R$ 612 milhões na cotação atual), enquanto para o futebol brasileiro o valor é de R$ 900 milhões.

Calleri e Lucas entram na lista de renovações futuras

O São Paulo ainda estuda as renovações de Lucas Moura e Jonathan Calleri, que também têm contrato até o fim de 2026. As conversas estão em andamento, embora avancem de forma mais cautelosa por questões burocráticas.