Rômulo segue como dúvida, e Novorizontino avalia cenários para final com o Palmeiras

O Novorizontino optou por não arcar com o pagamento da multa para utilizar Rômulo contra o Palmeiras na primeira partida da final do Campeonato Paulista, na noite da última quarta-feira (4). O jogador está emprestado pelo Alviverde à equipe do interior, que precisaria desembolsar R$ 1 milhão para escalá-lo em partidas contra o clube.

Um dos principais destaques do torneio estadual, Rômulo segue com futuro incerto para o jogo que vale a taça. O presidente Genilson Rocha Santos, ao deixar a Arena Barueri, afirmou que o clube ainda estuda formas de viabilizar a presença do jogador e demonstrou confiança na utilização do camisa 10 no próximo domingo (8).

Anteriormente, o dirigente tentou argumentar com a diretoria do Palmeiras que as finais poderiam servir como vitrine para Rômulo se valorizar no mercado e inflar os valores de uma eventual venda futura. A posição alviverde, por sua vez, foi clara ao solicitar o cumprimento do acordo.

Com a missão de viabilizar a presença de Rômulo, o presidente do Novorizontino deixou em aberto, nos últimos dias, a possibilidade de firmar acordos pontuais para arrecadar o valor necessário ao pagamento da multa e abriu espaço para interessados.

- Tem uma cláusula (no contrato) direta que diz que por cada jogo contra o Palmeiras devo pagar uma multa de R$ 1 milhão, então seria R$ 2 milhões (por ambos os jogos da final). Quem quiser nos patrocinar, agradecemos - explicou

Em entrevista antes da primeira partida, Leila Pereira afirmou que não foi procurada por dirigentes do Novorizontino para tratar da multa envolvendo Rômulo e disse que, até o momento, também não há conversas para viabilizar a presença do jogador na decisão.

- Não falaram nada para a gente (Palmeiras). Eu costumo dizer que, para mim e no Palmeiras, o que está escrito e assinado vale. A questão é simples: quando emprestamos o atleta, foi determinada uma multa. Se usar, tem que pagar. É simples - afirmou Leila Pereira, em conversa com a Cazé TV.

Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Palmeiras viaja ao interior do Estado com a vantagem do empate para conquistar o título paulista. Já o Novorizontino precisa ao menos devolver o placar para levar a decisão para os pênaltis.

Rômulo durante período no Palmeiras (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Abel Ferreira comenta sobre Rômulo

Questionado sobre Rômulo em entrevista após a vitória, Abel Ferreira afirmou que foram justamente as atuações do meia pelo Novorizontino que o colocaram no radar do Palmeiras no mercado.

Ao mesmo tempo, citou a densidade e a qualidade do elenco alviverde para justificar o empréstimo do jogador.

- O Rômulo foi um jogador que contratamos há dois anos pela performance dele no Novorizontino. Depois, teve dificuldades com a gente, no Ceará, mas parece que o Novorizontino é a zona de conforto dele, onde ele se sente bem. O Palmeiras tem jogadores muito qualificados, procuramos emprestá-lo para ver se ele conseguia jogar em uma equipe como o Ceará, mas não jogou tanto quanto queria - disse.

