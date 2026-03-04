O atacante Flaco López vem mostrando cada vez mais a sua importância para o time do Palmeiras na busca por títulos. Na vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, na noite desta quarta-feira (4), na Arena Barueri, pelo primeiro jogo do Paulistão, o argentino foi o responsável por ajudar o Verdão a largar em vantagem em busca da taça, no final de semana.

continua após a publicidade

➡️ Carlos Miguel pega pênalti, segue invicto como mandante e ajuda Palmeiras

O camisa 42 falou sobre a vantagem para o jogo de volta. Segundo Flaco López, o resultado dá mais confiança para o time do Palmeiras que buscará a taça no domingo (8), em Novo Horizonte.

- Uma vantagem boa. O Novorizontino é um time muito bom, que está bem trabalhado. E a gente trabalha sempre da mesma forma todos os jogos, independentemente do rival. Às vezes, o jornalismo se engana com isso. Um time que chegou justamente na final e é muito competitivo. Obviamente queríamos uma vantagem maior. Estamos confiantes para sair da mesma forma que saímos aqui, ganhar o jogo e voltar com a taça - disse o jogador.

continua após a publicidade

Questionado sobre o que falta conquistar com a camisa alviverde, o argentino acredita que já conquistou muitas coisas, mas que sempre vão faltar títulos e, portanto, quer continuar empilhando taças.

- Cumpri muitas coisas, muitos sonhos aqui dentro do Palmeiras, mas sempre vão faltar títulos. Sempre queremos ganhar e competir para isso. Ano passado a gente talvez tente borrar, pegar as coisas boas e seguir em frente, e esse ano, se Deus quiser, vamos competir por tudo e só ganhar. Ganhar títulos - respondeu.

continua após a publicidade

Em relação à Copa do Mundo, o atacante vive a expectativa de ser convocado pela seleção de seu país.

- Acho que todos os jogos são importantes para mim. Sempre trato da mesma forma. Obviamente que uma final tem um sabor especial. E eu só penso jogo a jogo. Faço as coisas bem para ser considerado na seleção - completou Flaco López.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras