Qual o time mais valioso do Brasileirão 2026? Veja ranking atualizado

Assim como em 2025, o Brasileirão 2026 segue como a liga mais valorizada da América do Sul. A competição, que inicia nesta quarta-feira (28), é a única do continente a ultrapassar a marca de 1 bilhão de euros de valor de mercado. Se considerar todas as competições das Américas, apenas a MLS, dos EUA, bate o número, mas ainda fica atrás do Campeonato Brasileiro. Nesta edição, a soma das cifras das 20 equipes chega a R$ 11 bilhões na cotação atualizada.

O Lance! Biz faz o comparativo entre todos os elencos e mostra as diferenças de valor de mercado entre os clubes. Em relação à temporada passada, há uma pequena queda no valor. Enquanto torneio de 2025 era avaliado um pouco acima dos R$ 11,1 bilhões, o atual é cotado R$ 11,032 bilhões. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores.

A mudança se dá por dois principais fatos. O primeiro é a mudança de quatro dos 20 clubes, já que há o rebaixamento e a promoção de equipes vindas da Série B. Outro fato é a própria variação no valor de mercado entre os clubes da primeira divisão de um ano para o outro, causada pela realidade desempenhada por cada um ao logo da última temporada.

Qual o elenco mais caro?

Assim como na temporada anterior, o Palmeiras segue como a equipe mais bem colocada na lista dos valores de mercado Brasileirão. O alviverde é cotado atualmente em R$ 1,30 bilhão, perseguido pelo atual campeão Flamengo, com R$ 1,21 bilhão. O top cinco fica completo com o Cruzeiro, que vale R$ 975 milhões, Bahia, com R$ 744 milhões e o Fluminense, avaliado em R$ 690 milhões.

Entretanto, existem variações no valor de mercado. O Palmeiras, por exemplo, segue como líder, mas tem um valor de R$ 180 milhões a menos em comparação a 2025, enquanto o Flamengo tem valor R$ 150 milhões menor. Cruzeiro, Fluminense e Bahia, por outro lado, foram os que mais apresentaram tendência de crescimento e aumentaram seu valor nesta edição.

Na parte de baixo, três dos quatro times que subiram da Série B aparecem no "Z4" da lista de avaliação financeira. Chapecoense é a lanterna com R$ 91 milhões e tem acima o Remo, apontado com R$ 134,5 milhões. Em 18º surge o Coritiba, atual campeão da Série B, com R$ 160 milhões, e o Mirassol, que já estava na primeira divisão, aparece com R$ 197 milhões. O time paulista fez campanha histórica em 2025 e ficou na 4ª colocação, em ano que ocupava a posição de lanterninha na comparação de mercado. Isso fez seu valor aumentar em quase 95% de um ano para o outro.

O valor médio dos clubes também foi alterado. Enquanto a temporada passada tinha um valor médio de R$ 558,58 milhões, nesta temporada a cifra é de R$ 551,72 milhões, número ligeiramente menor e que reforça o cenário de leve desvalorização dos elencos. Considerando a lista geral, é perceptível que Palmeiras e Flamengo elevam a média na avaliação de mercado por destoarem positivamente dos demais, deixando a cifra média próximo do Santos, 11º da lista.

Veja o ranking atualizado dos times mais valiosos no Brasileirão

1 . Palmeiras - 209,88 milhões de euros (R$ 1,30 bilhão) 2 . Flamengo - 195,70 milhões de euros (R$ 1,21 bilhão) 3 . Cruzeiro - 156,55 milhões de euros (R$ 975,7 milhões) 4 . Bahia - 119,40 milhões de euros (R$ 744,2 milhões) 5 . Fluminense - 110,83 milhões de euros (R$ 690,8 milhões) 6 . Corinthians - 109,40 milhões de euros (R$ 681,8 milhões) 7 . Botafogo - 101,40 milhões de euros (R$ 632,0 milhões) 8 . Atlético Mineiro - 97,75 milhões de euros (R$ 609,2 milhões) 9 . Bragantino - 94,58 milhões de euros (R$ 589,5 milhões) 10 . Vasco da Gama - 94,10 milhões de euros (R$ 586,5 milhões) 11 . Santos - 90,55 milhões de euros (R$ 564,4 milhões) 12 . Grêmio - 81,35 milhões de euros (R$ 507,0 milhões) 13 . São Paulo - 74,95 milhões de euros (R$ 467,1 milhões) 14 . Internacional - 63,65 milhões de euros (R$ 396,7 milhões) 15 . Athletico Paranaense - 44,43 milhões de euros (R$ 276,9 milhões) 16 . Vitória - 35,05 milhões de euros (R$ 218,4 milhões) 17 . Mirassol - 31,75 milhões de euros (R$ 197,9 milhões) 18 . Coritiba - 25,80 milhões de euros (R$ 160,8 milhões) 19 . Remo - 21,58 milhões de euros (R$ 134,5 milhões) 20 . Chapecoense - 14,63 milhões de euros (R$ 91,1 milhões)

Comparativo financeiro Brasileirão 2025 e 2026

Categoria Brasileirão 2025 Brasileirão 2026 Valor de mercado total R$ 11,1 bilhões R$ 11,032 bilhões Valor de mercado médio R$ 558,58 milhões R$ 551,72 milhões Clube mais valioso Palmeiras (R$1,48 bilhão) Palmeiras (R$ 1,30 bilhão) ⬇️ Clube menos valioso Mirassol (R$101,59 milhões) Chapecoense (R$ 91,1 milhões) Maior disparidade de valor de mercado Palmeiras e Mirassol (R$ 1,3 bilhão) Palmeiras e Chapecoense (R$ 1,21 bilhão)

*de acordo com valores do Transfermarkt colhidos pelo Lance! Biz em março de 2025 e janeiro de 2026.