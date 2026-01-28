Qual o time mais valioso do Brasileirão 2026? Veja ranking atualizado
Brasileirão é a liga mais valiosa das Américas e sofreu alterações na ordem dos clubes mais caros
- Matéria
- Mais Notícias
Assim como em 2025, o Brasileirão 2026 segue como a liga mais valorizada da América do Sul. A competição, que inicia nesta quarta-feira (28), é a única do continente a ultrapassar a marca de 1 bilhão de euros de valor de mercado. Se considerar todas as competições das Américas, apenas a MLS, dos EUA, bate o número, mas ainda fica atrás do Campeonato Brasileiro. Nesta edição, a soma das cifras das 20 equipes chega a R$ 11 bilhões na cotação atualizada.
Ranking de fornecedoras de uniformes no Brasileirão tem nova liderança; veja marcas
Lance! Biz
Libra e FFU: quais são os clubes de cada liga do Brasileirão 2026? Veja divisão
Lance! Biz
Brasileirão ganha nova SAF em 2026, mas mantém mesmo número de clubes; veja lista
Lance! Biz
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
O Lance! Biz faz o comparativo entre todos os elencos e mostra as diferenças de valor de mercado entre os clubes. Em relação à temporada passada, há uma pequena queda no valor. Enquanto torneio de 2025 era avaliado um pouco acima dos R$ 11,1 bilhões, o atual é cotado R$ 11,032 bilhões. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores.
A mudança se dá por dois principais fatos. O primeiro é a mudança de quatro dos 20 clubes, já que há o rebaixamento e a promoção de equipes vindas da Série B. Outro fato é a própria variação no valor de mercado entre os clubes da primeira divisão de um ano para o outro, causada pela realidade desempenhada por cada um ao logo da última temporada.
Qual o elenco mais caro?
Assim como na temporada anterior, o Palmeiras segue como a equipe mais bem colocada na lista dos valores de mercado Brasileirão. O alviverde é cotado atualmente em R$ 1,30 bilhão, perseguido pelo atual campeão Flamengo, com R$ 1,21 bilhão. O top cinco fica completo com o Cruzeiro, que vale R$ 975 milhões, Bahia, com R$ 744 milhões e o Fluminense, avaliado em R$ 690 milhões.
Entretanto, existem variações no valor de mercado. O Palmeiras, por exemplo, segue como líder, mas tem um valor de R$ 180 milhões a menos em comparação a 2025, enquanto o Flamengo tem valor R$ 150 milhões menor. Cruzeiro, Fluminense e Bahia, por outro lado, foram os que mais apresentaram tendência de crescimento e aumentaram seu valor nesta edição.
Na parte de baixo, três dos quatro times que subiram da Série B aparecem no "Z4" da lista de avaliação financeira. Chapecoense é a lanterna com R$ 91 milhões e tem acima o Remo, apontado com R$ 134,5 milhões. Em 18º surge o Coritiba, atual campeão da Série B, com R$ 160 milhões, e o Mirassol, que já estava na primeira divisão, aparece com R$ 197 milhões. O time paulista fez campanha histórica em 2025 e ficou na 4ª colocação, em ano que ocupava a posição de lanterninha na comparação de mercado. Isso fez seu valor aumentar em quase 95% de um ano para o outro.
O valor médio dos clubes também foi alterado. Enquanto a temporada passada tinha um valor médio de R$ 558,58 milhões, nesta temporada a cifra é de R$ 551,72 milhões, número ligeiramente menor e que reforça o cenário de leve desvalorização dos elencos. Considerando a lista geral, é perceptível que Palmeiras e Flamengo elevam a média na avaliação de mercado por destoarem positivamente dos demais, deixando a cifra média próximo do Santos, 11º da lista.
Veja o ranking atualizado dos times mais valiosos no Brasileirão
- Palmeiras - 209,88 milhões de euros (R$ 1,30 bilhão)
- Flamengo - 195,70 milhões de euros (R$ 1,21 bilhão)
- Cruzeiro - 156,55 milhões de euros (R$ 975,7 milhões)
- Bahia - 119,40 milhões de euros (R$ 744,2 milhões)
- Fluminense - 110,83 milhões de euros (R$ 690,8 milhões)
- Corinthians - 109,40 milhões de euros (R$ 681,8 milhões)
- Botafogo - 101,40 milhões de euros (R$ 632,0 milhões)
- Atlético Mineiro - 97,75 milhões de euros (R$ 609,2 milhões)
- Bragantino - 94,58 milhões de euros (R$ 589,5 milhões)
- Vasco da Gama - 94,10 milhões de euros (R$ 586,5 milhões)
- Santos - 90,55 milhões de euros (R$ 564,4 milhões)
- Grêmio - 81,35 milhões de euros (R$ 507,0 milhões)
- São Paulo - 74,95 milhões de euros (R$ 467,1 milhões)
- Internacional - 63,65 milhões de euros (R$ 396,7 milhões)
- Athletico Paranaense - 44,43 milhões de euros (R$ 276,9 milhões)
- Vitória - 35,05 milhões de euros (R$ 218,4 milhões)
- Mirassol - 31,75 milhões de euros (R$ 197,9 milhões)
- Coritiba - 25,80 milhões de euros (R$ 160,8 milhões)
- Remo - 21,58 milhões de euros (R$ 134,5 milhões)
- Chapecoense - 14,63 milhões de euros (R$ 91,1 milhões)
Comparativo financeiro Brasileirão 2025 e 2026
|Categoria
|Brasileirão 2025
|Brasileirão 2026
Valor de mercado total
R$ 11,1 bilhões
R$ 11,032 bilhões
Valor de mercado médio
R$ 558,58 milhões
R$ 551,72 milhões
Clube mais valioso
Palmeiras (R$1,48 bilhão)
Palmeiras (R$ 1,30 bilhão) ⬇️
Clube menos valioso
Mirassol (R$101,59 milhões)
Chapecoense (R$ 91,1 milhões)
Maior disparidade de valor de mercado
Palmeiras e Mirassol (R$ 1,3 bilhão)
Palmeiras e Chapecoense (R$ 1,21 bilhão)
*de acordo com valores do Transfermarkt colhidos pelo Lance! Biz em março de 2025 e janeiro de 2026.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias