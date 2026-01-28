Brasileirão volta a começar em janeiro após 34 anos; relembre edição que terminou em tragédia

Conteúdo Especial

O Brasileirão começa nesta quarta-feira (28) e volta a ter a primeira rodada em janeiro após 34 anos. A novidade é uma das mudanças no calendário do futebol brasileiro para esta temporada e acontece pela primeira vez nos pontos corridos.

A última vez que o Campeonato Brasileiro começou em janeiro foi em 1992. Na ocasião, a competição teve início no dia 26, contou com 20 clubes e terminou em 19 de julho, com o Flamengo conquistando o título após vencer o Botafogo na final, disputada em dois jogos no Maracanã.

A edição de 1992 marcou a 37ª realização do torneio nacional e adotou um formato diferente do atual sistema de pontos corridos. O campeonato foi dividido em três etapas: primeira fase, segunda fase e final.

Na fase inicial, os 20 clubes se enfrentaram em turno único. Ao fim dessa etapa, os oito times com melhor pontuação avançaram para a fase seguinte. A classificação terminou com Vasco, Botafogo, Bragantino, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro e Santos nas oito primeiras posições.

Na segunda fase, os classificados foram divididos em dois grupos com quatro equipes cada. Os confrontos ocorreram em turno e returno dentro das chaves. O líder de cada grupo garantiu vaga na decisão do campeonato.

Flamengo e Botafogo tiveram as melhores campanhas e avançaram à final. O primeiro jogo foi disputado em 12 de julho, no Maracanã, com mando do Flamengo. O Rubro-Negro venceu por 3 a 0, com gols de Júnior, Nélio e Gaúcho.

A partida de volta ocorreu no dia 19 de julho, também no Maracanã, mas com mando alvinegro. O confronto terminou empatado por 2 a 2. Pichetti e Valdeir marcaram para o Glorioso, enquanto Júnior e Júlio Cesar fizeram os gols do Mais Querido. Com o resultado agregado, o Flamengo garantiu o título brasileiro de 1992, o quinto de sua história até então.

A competição teve como destaque o maestro Júnior. Com a sua experiência ele ajudou a conduzir o Flamengo ao título. Por outro lado, a principal revelação foi o atacante Edmundo, do Vasco. Naquela edição do Brasileirão, o time da Colina caiu em um dos quadrangulares.

Tragédia na final: a queda da geral

Apesar do título rubro-negro, a grande decisão foi marcada por uma das maiores tragédias do futebol brasileiro. Vinte minutos antes do início do jogo, o rompimento de cerca de 13 metros de grade no primeiro degrau da arquibancada provocou a queda de torcedores do Flamengo de aproximadamente oito metros sobre cadeiras que também estavam ocupadas.

O acidente gerou pânico no estádio. Homens, mulheres e crianças foram socorridos de forma improvisada, com a remoção das vítimas inclusive por helicóptero. Apesar do ocorrido, a partida foi realizada minutos depois. Ao todo, 82 torcedores ficaram feridos, e três morreram: Frederico Castilho de Oliveira, de 16 anos; Sérgio de Souza Marques, de 25; e Cláudio José Rocha Galda, de 17.

O episódio resultou no fechamento do Maracanã por sete meses. O estádio foi reaberto com a instalação de novos refletores e assentos na arquibancada, marcando o fim da "geral".

Final do Brasileirão de 1992 entre Flamengo e Botafogo (Foto: Acervo Lance!)

